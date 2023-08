​Ir mas allá (I)

Los creadores de ideas y autores de guiones pueden ser, desde magos hasta diablos; en todo ello tiene que ver la intención y la motivación. Para la gran mayoría de la población occidental el gran “mago” audiovisual por excelencia es Disney y Hollywood, con “Barbie” hoy batiendo récords, pero…. ¿qué se busca detrás de esta película?



A diferencia de los trabajadores en el ámbito laboral con los sindicatos, y no digamos en el ámbito institucional y político con sus leyes y sanciones, sus jueces, su policía y en última instancia su ejército, hoy el sector más desamparado y exento de coberturas estructurales para protección de sus derechos cívicos, de su salud mental y salubridad del hábitat escolar, son los niños. Amenazada su vulnerabilidad, tanto en el ámbito educativo, social… y familiar.

Desde sus inicios en países nórdicos pero muy en particular a finales del siglo pasado en países anglosajones, se conocen las consecuencias médico psiquiátricas crónicas e irreversibles, derivadas de la medicación hormonal cruzada que se prescribe a quienes en el aula y-o consulta de especialistas de género, se les ha diagnosticado haber nacido en un “cuerpo equivocado”. Un porcentaje de estos adolescentes, tras años medicándose, deciden ir más allá para cambiar su fisiología anatómica y sexual por intervención clínica para cambio de sexo, (en EEUU cuesta unos 70.000 dólares), resultando el montante económico total muy elevado……y el negocio para los de siempre.

Todo arranca en las orientaciones de género recibidas en el ámbito escolar. Lecciones a favor de prácticas sexuales para búsqueda del placer a edades tempranas en las clases de primaria, al margen de los profesionales del centro pero con la responsabilidad moral de todos y presuntamente penal de la dirección…..si la hubiere.

Esta información impartida en alguna de nuestras ikastolas a final del curso pasado, se generaliza a partir del octubre de 2023. Si extrapolamos experiencias conocidas en los países citados, intuyo que hoy nuestros niños se hallan indefensos ante el quebranto que supone la pérdida de inocencia, al ser aleccionadas por personas de empresas autorizadas por la Consejería de Educación, en ausencia de personal docente habitual del centro. ¿Porqué esa ausencia obligada que de otra manera permitiría evaluar en el claustro de profesores, y con padres y sus alumnos al haber escuchado todos lo mismo?

Quien desnaturaliza el ambiente escolar, y sobre todo la esencia del pudor que caracteriza a la infancia, aleccionando hacia prácticas sexuales impropias de su edad, (devenidas de un programa educativo global y obligatorio, aunque pudiera ser ajustado a derecho en la nueva ley de género), entra dentro de la figura jurídica de negación de testigos y “perversión de menores” respectivamente… siempre habrá algún juez humano que así lo vea.

Desde el punto de vista de lo que aprendí de niño en los mandatos de la doctrina, (no soy católico), hacerles perder la inocencia, es robar, es matar, es adulterar, es deshonrar. Desde el punto de la ética social y el derecho comunitario, esa transgresión de la moral cristiana, es usurpar a unos progenitores, el derecho de autodeterminación sobre la educación en valores que quieren para sus hijos, siempre que los hijos no sean del estado como aseguró la exconsejera Celaá. ¿No será esta la razón que les justifica ese avasallamiento y el gran debate pendiente entre juristas independientes contraponiendo la Ley Natural al Derecho Romano?

Hoy como nunca, lo más valioso y a su vez vulnerable de nuestra sociedad, está más amenazado y desamparado que nunca….¿Qué escala de valores tienen nuestros gobernantes y esa elite intelectual y clerical que callan?

Aquí es donde se echa de menos que alcen la voz el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor, la jerarquía eclesiástica y líderes de ese partido demócratacristiano paladines en la defensa de la familia tradicional y Jaungoikoa eta Lege Zaharra como es el PNV. ¿Qué decir de esa izquierda abertzale que rechazó una Constitución que no ampara acomodar los aprendizajes a las opiniones de los progenitores y que un gobierno centralista impone?...¿será que intercambia las ansias soberanas y reivindicativas del pueblo por intereses de cabezas de partidos de aquí y de allí?……doble traición.

¡Cuánto cinismo!...y sus votantes y feligreses tragan y callan…..¡cuanta mediocridad!….¡cuanta traición!

Ellos siempre imponen y “ganan” con el engaño, la razón y la sanción de la fuerza que les da el silencio de la gente “buena”, que calla para no incomodar al pastor del gran rebaño …..siendo esto lo que les impide ser justos.

"Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, justicia, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada." -Elisabeth Kubler-Ross