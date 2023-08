Las técnicas de Medik 8, Byoode, Omorovicza y Ambari descubren las consecuencias de hacer ghosting cosmético a la piel

Y si a la peor cita no se debe hacer ghosting, ¿por qué sí se le hace ghosting cosmético a la piel? Las expertas en belleza cuentan qué es y cómo se hace aunque a veces ocurra sin darse cuenta En tiempos de ligar en redes sociales -o ligar, a secas-, va todo tan rápido que lo que hoy sí encaja mañana no y a quien más y a quien menos le han hecho ghosting (y si no, quien lo ha hecho has sido uno mismo). Que si hoy se va a tomar un café, mañana se queda para salir a hacer una ruta por la sierra, pasado se va de cenas y de copas. Y cuando se imagina que todo en esa relación era idílico, esa persona desaparece de la vida. Entonces, uno se pregunta: ¿qué ha cambiado para que, de la noche a la mañana, alguien salga de la vida? Eso mismo es lo que se pregunta la piel cuando, de pronto, se abandona el cosmético que se llevaba unas semanas aplicando. De las razones por las que hacen ghosting los ligues no se puede hablar mucho, pero las expertas en belleza sí pueden explicar por qué una misma deja de usar un cosmético y cómo la piel reacciona ante esta huida repentina.

¿Por qué se hace ghosting cosmético?

Si se es una beauty junkie, seguramente se tengan más productos de belleza en el baño de los que se debería. Las estanterías están repletas, pero eso no significa que no se usen todos y, ya se adelanta, ni que se usen bien. "Hay veces que la gente se mueve por impulsos y cuando algo se pone de moda, se corre a comprarlo. Cuando se prueba un cosmético y se le acaba haciendo ghosting suele ser por dos razones principalmente: por un lado, no consigue esos efectos inmediatos que esperamos o, por otro lado, cabe la posibilidad de que ese producto no lo se esté aplicando como se debería y esté irritando la piel", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. "Es decir, o los dejamos porque da la sensación de que no hacen nada o, todo lo contrario, que hacen demasiado y irritan o dan miedo", añade.

Así que todo se debe al desconocimiento y a la impaciencia. "Empezamos a usar un producto y, cuando ha irritado la piel, lo primero que se viene a la cabeza, es que este producto no está hecho para la piel, que la está dañando, entonces, se entra en pánico y lo dejamos. Y es uno de los mayores errores que se puede cometer. La piel, como se llega a un entorno nuevo, se tiene que acostumbrar a ese tipo cosméticos como los tónicos y cremas, mascarillas y serums que contengan retinoides o ácidos", explica Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Las expertas revelan cuáles son los dos tipos de Ghosting y cómo hacer para no caer en ellos.

­Ghosting por irritación

Entonces, la duda es, si un tónico o un producto que contenga ácidos o retinol irrita,, ¿qué se hace?¿ Dejarlo? NO. Se tiene que dar margen a la piel y el principio activo requiere de unos plazos", señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, quien continúa: "a la hora de aplicar un retinoide, hay que seguir un proceso de adaptación. Las dos primeras semanas, lo aplicaremos cada tres días, mientras que las dos siguientes, un día sí y otro no. Pasado ese mes inicial, todas las noches", comenta. En cuanto a los ácidos explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "no requieren de un proceso de adaptación como con el retinol, pero sí conviene ir entrenando a la piel poco a poco. Y en el caso de que un tónico irrite, que no tiene por qué suceder porque son de uso diario, habría que usarlo un día sí y otro no hasta que la piel lo haya asimilado". Por poner un símil, es como ir al gimnasio y notar agujetas. ¿Se debe abandonar el gimnasio en este caso? No es lo correcto. Con la piel ocurre igual.

Crystal retinal 10, de Medik8, con retinal, está pensado para tratar las líneas y arrugas profundas, sobre todo en zonas destacadas como la frente, el rictus o las patas de gallo. 110 € en Medik8.es

PM Active12 Serum de Ambari lleva un 12% de alfahidroxiácidos combinados con bakuchiol para promover el efecto antiedad sin irritar. Cuenta con hongo Maitake por su capacidad cicatrizante y por su potencial para ayudar a la piel a sintetizar más colágeno 122 € en Purenichelab.com

High Potency Face Finishing & Firming Toner, de Perricone MD es un tónico reafirmante con DMAE con aroma a rosas que elimina suavemente las células muertas de la piel y limpia los poros de impurezas, grasa y suciedad a la vez que para reduce la apariencia de poros dilatados. Cuenta con ácidos exfoliantes a partir de extractos de frutas. 44€ en Perriconemd.es

Cuando se quiere resultados flash y se cree que no llegan

El relámpago humano es un superhéroe y, de momento, no está entre los humanos, así que no se debe exigir resultados inmediatos. La paciencia, como se suele decir, es la madre de todas las ciencias y para sentir que un cosmético hace efecto, hay que darle un tiempo de margen. Se vive en la cultura del ya y del ahora. Se quiere una hamburguesa y se llama a Glovo, no se encuentra en la tienda la falda que gusta y, aunque se sabe que la van a reponer en un par de días, se corre a la web a comprarla para tenerla al día siguiente en casa. "Sin embargo, con los cosméticos no pasa eso. Por ejemplo, en el caso del ácido hialurónico, aunque al momento se va a notar que hidrata y retiene la humedad, no se puede pedir que en 24 horas rellene las arrugas, o, en el caso de la vitamina C, que aporte luminosidad al instante, haga lo mismo con las manchas y que despigmente la piel con tan poco tiempo", señala Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode.

Así se acaba teniendo la sensación de que los productos de belleza no funcionan y eso lleva a cambiar constantemente de producto. Como consecuencia, la piel acaba estresada. "Cada principio activo necesita un margen temporal para ejercer los efectos con los que está formulado y, en el caso del ácido hialurónico o de una vitamina C, se necesita entre 4 y 6 semanas para notar mayor jugosidad en la piel y la reducción de las finas líneas y las arrugas, acción despigmentante y minimización de las arrugas", concluye Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode es un suero con un 10% de vitamina C a partir de tres derivados estables, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, que generan síntesis de colágeno y elastina. 55 € en Byoode.com

Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijou trabaja con principios vegetales y novedosos, como el loto de nieve para hidratar, iluminar y reafirmar y proteger; la flor de camelia -rica en Vitamina C-; o la niacinamida calmante. Además, ofrece una capacidad antioxidante única. 69 € en Purenichelab.com

Creado para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles, Even Tone, de Omorovicza, corrige las áreas con pigmentación desigual, como las manchas de la edad o el daño solar al tiempo que suaviza la textura de la piel. Se aplica por la mañana o por la noche, su textura es agradable y refrescante y se absorbe en segundos, revelando una luminosidad instantánea. 130 € en Purenichelab.com