Las expertas de Byoode, Ambari y Boutijour descubren los mejores productos antimanchas

Del verano suelen quedar siempre buenos recuerdos, pero también manchas, y estas no gustan tanto. Tratadas con paciencia y a tiempo, se puede deshacerse de ellas ‘Hola, aquí un producto antimanchas’. Podría parecer un slogan de un anuncio de detergente, de esos que cuentan que van a acabar con las manchas más resistentes de la ropa. Y es que gustaría que lo mismo pudiera ocurrir con tus manchas de hiperpigmentación en el rostro, pero has de saber que "las manchas, cuanto más asentadas estén, son más difíciles de retirar. Pueden hacer falta peelings químicos en cabina, láser y tratamientos de continuidad", expresa Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Por eso es tan importante tratarlas a tiempo, "ya sean manchas de hiperpigmentación postinflamatoria, después de un granito, o por el sol, si las tratamos cuando acaban de salir, será más fácil erradicarlas", analiza Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique. Por eso, incluso muchas expertas inciden en la importancia de tratarlas incluso antes de que salgan. Para ello, "es positivo seguir una rutina rica en vitamina C que ayuda a unificar el tono de la piel y reducir la producción de melanina. También es bueno usar activos que ayuden en este sentido, como los hidroxiácidos, el oxy-resveratrol, los péptidos o los retinoides", defiende Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Aliados antimanchas

Productos específicos

Hay muchos principios activos que pueden ayudar con la hiperpigmentación, pero si quieres ponértelo fácil, acude a algunas de las formulaciones del mercado que ya están específicamente diseñadas para tratar las manchitas. Oxy-R Peptides de Medik8 es un claro ejemplo de ello. Enriquecido con "oxyresveratrol al 1%, un derivado de la morera consigue iluminar y unificar. Ayuda a bloquear la acción de la tirosinasa, imprescindible para transformar el tono desigual de la piel, ya que con ello bloqueamos la producción de melanina", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Este suero también incluye péptidos iluminadores que inhiben la producción de la melanina, como ocurre con las microalgas ámbar, presentes en Even Tone, un suero despigmentante de Omorovicza. "Son un modulador que consigue inhibir la melanina y tratar la mancha de manera inteligente, ya que trabaja allá donde hay pigmentación de forma específica", analiza la directora técnica de la firma, Estefanía Nieto.

Oxy-R Peptides de Medik8, 82 € en Medik8.es

Even Tone de Omorovicza, 130 € en Purenichelab.com

Ácidos exfoliantes

Sí, porque consiguen renovar la piel y, al hacerlo, reducen las manchas, además de iluminar. "Las células muertas de la piel suelen acumular más melanina y por eso suelen acentuar las manchas. Cuesta que se retiren por sí solas porque están adheridas por queratocitos al tejido. Los ácidos exfoliantes consiguen romper esas cadenas de unión y permiten que se eliminen. Con esto, la piel acelera el proceso de regeneración de nuevo tejido más sano y unificado, además de aportar una luminosidad que reduce la sensación de hiperpigmentación", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Ambari Active10 Essence, con 10% de alfahidroxiácidos. 105 € en Mumona.com

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode hace doble exfoliación, física con polvo de arroz, y con ácidos como la gluconolactona y el ácido fítico. 34€ en Byoode.com

Vitamina C

Es de esos ingredientes ideales para tratar la hiperpigmentación, ya que "es un profundo regenerador de la piel. Ayuda a mejorar la síntesis natural de colágeno y elastina y es un grandísimo inhibidor de la producción de melanina", explica la experta de Perricone MD, Raquel González. Daily Brightening & Exfoliating Peel de Perricone MD combina varios activos que se han mencionado: la vitamina C estabilizada y los ácidos exfoliantes.

Extractos botánicos

¿Se quieren productos menos intensivos? No pasa nada, también hay opciones. Lotus Melight Eye Patches de Boutijour tiene un complejo patentado denominado White TenTM. "Con función despigmentante, es un ingrediente botánico con efecto iluminador que ayuda a reducir los melanosomas, los cuales transportan la melanina a la piel", concreta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Son unos parches de contorno de ojos, pero los puedes aplicar allí donde preocupe, durante unos 30 minutos. 63€ en Purenichelab.com