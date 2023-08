El hotel de 5 estrellas 7 Pines Resort Ibiza acoge su primer Fashion Show con exclusivas marcas

NM Events Ibiza fue el maestro de ceremonias detrás de un exclusivo desfile realizado por primera vez en el resort de lujo 7 Pines, que acogió a un grupo selecto de marcas referentes que desfilaron al atardecer para la socialité de la isla en Cone Club, una velada marcada por la luz crepuscular y un Pop Up inédito.

Fashion Show organizado por NM Events in Ibiza y exquisitamente decorado por Art Nature y con Class Premium como patrocinador del evento.

Las marcas del momento desfilaron sus novedades acompañadas por Miamicci y sus espectaculares botas altas y zapatos de fiesta y los sorprendentes sombreros bordados de Nandutí in Ibiza. El guiño a Adlib Ibiza, como no podía faltar, lo pusieron las diseñadoras Ivanna Mestres, Virginia Vald y Mónika Máxim, que también vistió a la presentadora del evento Maite Morro con una tremenda cola de novia adornada con los impresionantes volúmenes en rizo, novedad de su última colección “Illes de Bees”.

El desfile prosiguió con El Glam Beach de Eva Merino y su marca Evitaloquepuedas; las ediciones limitadas y de colores fantasía vibrantes de Neteru Clothing; la sofisticación de Mogardo; la artesanía y elegancia relajada de Chu Ioffe, marca de la que es asidua la Reina Letizia; Carolina Guna deleitó con todo un homerun; los sensacionales engastados de Ivanna Mestres; los potentes diseños de piezas metálicas de la africana Isabel Moore que invitan a bailar toda la noche y los sueños téxtiles de una diseñadora consagrada como Virginia Vald.

Como colofón al desfile, Javier Osorio se confirmó como la nueva promesa del panorama de la moda internacional con sus vestidos joya hechos a mano.

Una velada repleta de sensaciones en la que arte y naturaleza se fusionaron creando una ensoñación al más puro estilo ibicenco.

Para más información:

Nuria Moreno - C.E.O NM Events in Ibiza

hello@nmibiza.com