Vilanova i la Geltrú está a punto de dar comienzo a las Regatas Preliminares de la 37ª America's Cup

Vilanova i la Geltrú se convertirá en el centro de la vela mundial al acoger las primeras Regatas Preliminares de la 37ª America's Cup.

Con la Costa Brava como telón de fondo y el mar Mediterráneo como terreno de juego, Vilanova i la Geltrú se prepara para albergar uno de los eventos más importantes de vela que se celebra actualmente en el mundo.

Del 14 al 17 de septiembre, esta ciudad barcelonesa de la Costa Brava se convertirá en el epicentro del mundo de la vela al dar acogida a las primeras Regatas Preliminares de la Copa América de Vela. Los fans de la Copa América y los amantes de la navegación esperan con ansias el inicio de esta competición que promete el mayor de los espectáculos. Los aficionados que quieran disfrutar de este acontecimiento desde primera línea pueden reservar su espacio en la web de Boat Trip Barcelona.

La Copa América de vela es una competición que tiene lugar cada 2 años, donde se dan cita los mejores regatistas a manos de los AC40. El AC75 será el barco utilizado en la Copa América que se disputará el 2024 en Barcelona. La Copa América es una competición que también trae la última tecnología en sistemas de navegación, como, por ejemplo, las nuevas incorporaciones de hidroalas en los monocascos de los AC75, que les confieren un incremento considerable en su velocidad.

Durante estos cuatro días intensos, las aguas de Vilanova i la Geltrú serán testigos de las regatas preliminares entre los 6 equipos confirmados para esta edición 2024 de la Copa América: INEOS Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, NYYC American Magic y Orient Express Racing Team. De entre ellos, saldrá el retador que pelee el título con el Emirates Team New Zealand, actual poseedor.

Estas regatas preliminares tendrán 3 sedes distintas y de ellas saldrá el Challenger (el retador). La primera regata preliminar se llevará a cabo en Vilanova i la Geltrú entre el 14 y el 17 de septiembre de 2023, antes de que los equipos se dirijan a Jeddah, Arabia Saudita, para una segunda regata entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023. La tercera y última regata preliminar se llevará a cabo en agosto de 2024 en Barcelona.

Las regatas preliminares serán el plato fuerte, pero el evento irá acompañado por una serie de actividades en tierra. El Race Village, que estará en funcionamiento desde las 11:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. durante los días del evento, ofrecerá a los asistentes una experiencia completa. Desde exhibiciones interactivas hasta puestos informativos sobre los equipos, este espacio se convertirá en un lugar de inmersión en el mundo de la vela y la competición.

Las regatas se llevarán a cabo a lo largo de tres días consecutivos, comenzando el viernes 15 y culminando el domingo 17 de septiembre. Cada día, entre las 3:30 p.m. y las 5:30 p.m., los equipos se enfrentarán en el agua en un duelo por la supremacía en cada carrera.

Para aquellos que no puedan estar presentes en Vilanova, la emoción no se escapará, ya que las regatas serán transmitidas en línea a través del sitio web oficial de la America's Cup y estarán disponibles en YouTube y en transmisiones televisivas.

La 37ª America's Cup promete ser un espectáculo emocionante, y las Regatas Preliminares en Vilanova establecerán el tono de lo que está por venir. En este evento, el mundo de la vela se unirá con la pasión de los navegantes y la belleza del mar, en un emocionante preámbulo a una competición que definirá quién dominará los mares por los próximos 4 años.