La firma de moda THANNAC facilita la compra online de conjuntos de terciopelo elástico

Con la llegada del invierno, los días se acortan, mientras el frío y la lluvia comienzan a ser protagonistas de la temporada, rol que comparten con las prendas cálidas y cómodas típicas de esta época del año como los suéteres, los abrigos y las botas. De esta manera, la ropa de invierno ofrece a las mujeres una gran variedad de combinaciones con estilos que nunca pasan de moda. Tal es el caso de los conjuntos de terciopelo que ofrece la tienda online de THANNAC, un negocio especializado en ropa de mujer que tiene como objetivo mejorar la imagen de sus clientas.

Ventajas de la ropa de invierno La ropa de invierno cuenta con grandes ventajas en comparación con aquellos atuendos exclusivos para la temporada estival. En primer lugar, los abrigos o los conjuntos utilizados en los días fríos se mantienen a la moda a lo largo de varios años, en tanto que las prendas veraniegas son tendencia durante un corto período de tiempo. Asimismo, en invierno es posible usar ropa más cómoda y acogedora, la cual ofrece la posibilidad de jugar con las distintas capas de tejido para crear un conjunto estilizado.

Por otra parte, en la época invernal, las mujeres pueden realzar su look por medio de distintos accesorios como bufandas, sombreros, gorros y cinturones, además de poder lucir diferentes tipos de calzados, entre los que es posible destacar las botas, los mocasines o los botines, entre otras opciones. A su vez, otro de los aspectos positivos de la ropa de invierno es que requiere menos lavados al no estar tanto en contacto con la piel, el sudor, etc., por lo que su desgaste es mucho menor.

Conjuntos de terciopelo para invierno, de la mano de THANNAC Con el fin de simplificar el proceso de compra de sus clientas, THANNAC cuenta con una tienda online en la que las mujeres pueden acceder a un amplio catálogo de prendas, entre las cuales se encuentran los conjuntos de terciopelo elástico de levita con pantalones acampanados. Los mismos son ideales para combinar con camiseta, camisa, top o jersey, así como para lucirse en un evento con tacones. Al mismo tiempo, esta típica ropa de invierno ofrece comodidad, sin perder el glamour, ya que está fabricada con una nueva generación de tejidos elásticos de primera calidad, lavables a máquina y que no necesitan ser planchados.

Con envíos gratuitos en España peninsular en un plazo de 24 horas para pedidos superiores a los 39 € y la posibilidad de devolver el producto en caso de no ajustarse a lo esperado por la clienta, de una forma cómoda y sencilla, desde THANNAC recogen la devolución, sin ningún drama, por ello, THANNAC se ha convertido en una de las mejores alternativas para comprar ropa de invierno, sin moverse de casa.

Muchas mujeres, sobre todo pasados los cincuenta, temen que lo comprado no se ajuste a la foto, o que en el pago se le copien los datos de su tarjeta y haya fraude, por eso, desde THANNAC animan a comprar online en empresas españolas cuya seguridad en el pago es absoluta, y a huir de todas aquellas páginas web en las que no se sabe desde qué país envían, en las que las fotos están retocadas y las tallas no se corresponden con las españolas y, por supuesto, la calidad e incluso hasta el color.

THANNAC lleva veinte años vendiendo en tiendas físicas y cinco años vendiendo online, no retoca las fotos y las tallas suelen ser amplias. Utiliza siempre a la misma modelo para que pueda servir de referencia a la clienta.

Desde THANNAC opinan que la compra online hará que decaiga la cultura del shopping y del consumismo absurdo, porque se comprará cuando algo es necesario, no cuando una persona se ve obligada a comprar porque ha salido de compras. Desde THANNAC, animan a comprar online y a disfrutar de sus ventajas, ya que es el futuro.