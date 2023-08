La movilidad de la ciencia española, a debate en el acto de proyección del documental "El camino inverso" del doctor Barbacid en Suecia

El evento tuvo lugar ayer en la sede del Instituto Cervantes de Estocolmo. Durante el evento hubo un coloquio sobre si la movilidad es un beneficio o es un impedimento para desarrollar una carrera científica de éxito Con motivo de la proyección del documental "El Camino Inverso" sobre la carrera científica de Mariano Barbacid en el Instituto Cervantes de Estocolmo, tuvo lugar un coloquio sobre la situación de la movilidad de la carrera científica de los investigadores españoles, los avances producidos, las dificultades que existen y los retos de futuro.

En el acto se analizó si la movilidad es un beneficio o es un impedimento para desarrollar una carrera científica de éxito. La respuesta fue unánime en el sentido de afirmar que pese al problema de la endogamia en España, es impensable plantearse que una carrera científica de éxito pueda desarrollarse sin salir al exterior.

El diálogo contó con la participación de destacados representantes de la ciencia española como Eva Ortega, secretaria de la Red de Científicos Españoles en Exterior, Raimundo Pérez-Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, y Juan Arroyo, director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y fue moderado por Francisco Vilaplana, presidente de la citada red, que hizo mención a las próximas actividades de ACES, entidad de enlace entre científicos españoles en Suecia y de visualización de su actividad en el Sistema Español de Ciencia, Empresa y Sociedad, y que en 2024 se cumplirá su décimo aniversario.

Juan Carlos Vidal García, director del Instituto Cervantes de Estocolmo, en presencia de una representación de la Embajada de España en Suecia, agradeció la presencia de los participantes en el diálogo a la Asociación de Científicos Españoles en Suecia y a la Fundación Hermanos Álvarez Quirós por su ayuda para la celebración del acto.

"La clave en España no es cómo salir si no cómo volver; en qué condiciones volver"

El doctor Mariano Barbacid y protagonista del documental "El camino inverso" afirmó que "en España el problema es la vuelta". "Los jóvenes científicos españoles salen triunfan fuera y no hay ofertas de atracción realistas", añadió.

Por su parte, Eva Ortega señaló que "hay programas de atracción muy interesantes pero el problema es que los científicos en el exterior alcanzan niveles de reconocimiento salarial y de estabilidad que no están previstos todavía en España. Es cierto que no se ofrecen oportunidades de programas robustos pero hay que ser optimistas porque se está avanzando, como lo demuestra dónde estábamos y dónde estamos ahora".

El director de la Fundación Ramón Areces, vinculada al Corte Inglés, Raimundo Pérez - Hernández, coincidió con la visión de Eva Ortega. De hecho, la fundación nació en 1976 para fomentar que los científicos salieran al exterior. Para él "el retorno, que tiene dos problemas: uno, el sueldo y después la acogida real" y abogó por "la colaboración con otras fundaciones privadas y la creación de un ecosistema internacional de colaboración de público privado del máximo nivel".

Finalmente, intervino Juan Arroyo, director gerente del CNIO, que sostuvo que la atracción de talento es un objetivo para la sostenibilidad económica de cualquier organización.

"La clave de la sostenibilidad económica es la capacidad que el talento tiene de captar recursos económicos. Ya sea por su competitividad científica, contrastable por su éxito en convocatorias públicas, y contratos con la industria, como por su relevancia mediática que posibilita el acceso a ayudas generadas por el compromiso ciudadano a favor de la ciencia".

"Existe la posibilidad real de hacerla efectiva de forma generalizada creando nuevos programas público privados basados en incentivos fiscales como ya se hizo en otros sectores y con sistemas otra poniendo en marcha mecanismos de movilidad de las plantillas basadas en sistemas de evaluación internacional pero ese es más difícil por la poca permeabilidad efectiva que los sistemas de I+D".

La conclusión final fue que la actividad de los científicos españoles en el exterior y el conocimiento que se está adquiriendo gracias a las comunidades es un gran instrumento para atraer el talento que garantice la sostenibilidad de los centros de investigación en España pero se echa de menos medidas que permitan por un lado, crear condiciones análogas a los científicos que se quiere atraer, y por otro hacer más fácil el intercambio de personal con centros en el exterior.

Próximas citas nacionales e internacionales

El testimonial, producido por Mediapro por iniciativa de la Fundación Hermanos Álvarez Quirós, que comenzó su gira en Chicago, en la sede del Instituto Cervantes de la ciudad el pasado 1 de junio, continuará su recorrido en Madrid el próximo 2 de octubre en un acto organizado por la Sociedad Española de Bioquímica en Biología Molecular.

Se puede ver el adelanto del documental aquí.

Sobre Fundación Hermanos Álvarez Quirós

La Fundación Hermanos Álvarez Quirós se creó por voluntad de Carlos Álvarez Quirós, en 2017 con la finalidad de 1) promover la formación oncológica de jóvenes investigadores, 2) apoyar proyectos de investigación oncológica integral en patologías que no ofrecen esperanza de curación a quien las padecen y 3) fomentar la visión social de la investigación científica en el área del cáncer.