Leire Garate: "A los niños es importante hacer un estudio de la pisada a partir de los 3 años"

En un niño de 4 años es normal tener el pie plano, pero es importante valorar que tipo de pie plano es Los niños tienen que saltar, correr y hacer deporte, pero esto hay que hacerlo de forma segura. Es ahí donde entra en juego el uso de las plantillas. El pie es una de las partes más complejas del cuerpo, ya que consta de 26 huesos unidos por numerosas articulaciones, músculos, tendones y ligamentos y ejerce una función vital, ya que se encarga de sostener el peso del cuerpo sobre el suelo, tanto en estático como en movimiento. Por estas razones, es importante hacer un estudio a los niños cuando aún están madurando y no una vez tengan una mala pisada.

El estudio de la pisada en niños debe realizarse a partir de los 3 años, porque al estar en crecimiento, se puede controlar y corregir la pisada, de tal manera que mientras vayan madurando, los huesos, los ligamentos y la musculatura vaya posicionándose correctamente y así evitar futuras lesiones. Las patologías más comunes que solemos encontrar y se pueden tratar son el pie plano, la enfermedad de Sever y el caminar de puntillas.

En un niño de 4 años es normal tener el pie plano, pero es importante valorar que tipo de pie plano es. Puede ser un pie plano rígido, este se caracteriza porque existen uniones anómalas entre los huesos del pie, otra opción es que sea pie plano flexible, que se caracteriza por ser un pie con estructura esquelética normal, pero con mucha flexibilidad en sus articulaciones, haciendo que el niño al ponerse de pie y apoyar su peso, el puente se hunda y el talón se desvíe hacia fuera. Por último, está el pie plano semiflexible, indicativo de que el paciente presenta un pie plano con mucha posibilidad de autocorregirse y desarrollar un arco plantar.

La enfermedad de Sever es una causa muy frecuente de dolor en el talón en niños. Se trata de una inflamación o irritación en el cartílago de crecimiento en el talón, a causa de que el musculo de la pantorrilla y el tendón de Aquiles traccionan en exceso sobre el punto de inserción al calcáneo inmaduro.

Cuando los niños comienzan a andar suelen poner los pies en diferentes posiciones para caminar, por lo que es normal que al principio el niño camine sobre las puntas de los pies. A partir de tres años, la mayoría adopta un patrón de marcha normal, si no lo hace, podría ser dañino para los pies y para otras partes del cuerpo.

Es importante realizar un estudio al año para ver el progreso de la pisada y la evolución que tiene cada niño en su desarrollo plantar.

Las plantillas de hoy en día son muy fáciles de llevar, no pesan absolutamente nada y son muy cómodas, además, en Policlínica Gipuzkoa las personalizamos con la cara y el nombre de cada niño, haciendo así prácticamente imposible perderlas o confundirse con otras.

