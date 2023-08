Globamatic, la empresa que preserva el patrimonio audiovisual familiar

En la actualidad, con los avances tecnológicos rápidos y cambiantes, es fundamental recordar el valor de las películas y documentales de época de tipo familiar grabados en formatos como cintas VHS. Estos medios no solo nos brindan una ventana al pasado, sino que también representan un patrimonio audiovisual familiar de enorme valor que debe preservarse y compartirse con las generaciones futuras Las películas y documentales familiares de época capturan momentos históricos que son esenciales para comprender cómo ha evolucionado la familia a lo largo del tiempo. Cada película familiar es una ventana temporal que permite revivir momentos importantes y observar cómo eran las vidas y las perspectivas en épocas pasadas. Además, hay un valor emocional en estas obras que merecen ser apreciados y estudiados.

Aunque la cinta VHS fue un invento revolucionario en su momento, ha sido superado por tecnologías más avanzadas y cómodas. Sin embargo, la obsolescencia tecnológica no debería implicar la pérdida de los recuerdos que se conservan en este formato. En este punto, la digitalización puede salvar el patrimonio audiovisual familiar.

"Una solución esencial para conservar estas obras y hacerlas accesibles en la era digital es la digitalización de películas y documentales de época familiares en formatos antiguos como la cinta VHS. Las películas y documentales familiares se pueden convertir en formatos digitales de alta calidad a través de la digitalización, lo que garantiza su conservación a largo plazo y facilita su distribución y visualización en plataformas en línea para las generaciones futuras" explica Globamatic.

Empresas como Globamatic han surgido como líderes en la digitalización de formatos antiguos en el esfuerzo por preservar el patrimonio audiovisual familiar. Globamatic se ha dedicado al rescate de material audiovisual en cintas VHS en peligro de desaparición, con laboratorios equipados con la última tecnología y un equipo profesional altamente capacitado.

Globamatic digitaliza formatos antiguos utilizando tecnología de vanguardia. Cada paso del proceso, desde equipos de reproducción de alta precisión hasta software de captura avanzada, está diseñado para mantener la calidad original de las cintas en la medida de lo posible. Esto es crucial porque no solo se trata de convertir el contenido a un formato digital, sino también de garantizar que el material audiovisual se mantenga fiel al original y se pueda disfrutar en el futuro.

Es fundamental conservar las películas y documentales de época familiares guardados en cintas VHS, para preservar la identidad cultural y el patrimonio audiovisual familiar. La digitalización es la solución efectiva para asegurarse de que estas obras no se pierdan en el olvido y puedan ser compartidas con generaciones de familiares dispersos por la geografía. Al emplear tecnología avanzada y conocimientos profesionales para salvaguardar estas joyas del pasado, empresas como Globamatic juegan un papel importante en este proceso. Con la digitalización de formatos antiguos, se puede asegurar que las historias y voces del pasado sigan vivas en la era digital y más allá.