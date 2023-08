Los especialistas de JM-Fundas y sus fundas de asiento personalizadas

Más allá del buen estado mecánico, la estética de la moto se convierte en un plus de belleza y distinción para el vehículo. Combinar el color de sus partes con una funda de asiento personalizada es una excelente opción para quienes cuidan su moto y desean darle un estilo único. En Pontevedra, con un servicio para todo el mercado español y el internacional, vía online, la tienda JM-Fundas se especializa en proveer fundas de asiento para motos y quads, además de asientos completos, con elementos diferenciadores, capaces de aportar no solo una mejor apariencia sino mayor confort, seguridad y demás beneficios para el pilotaje.

Con estilo propio El gusto y las necesidades del cliente son prioridad al elaborar las fundas de asiento personalizadas. Desde las de motos offroad o competición, hasta cualquier tipo de moto de carretera, como custom, scooter, naked, racing, trail y muchas más, quedarán con excelente acabado y los detalles que el usuario especifique. Tejidos antideslizantes para un mayor agarre, humps de goma o vulcanizados para aumentar el grip y refuerzo en las rodillas para las motos de motocross, entre otros elementos, se encuentran disponibles para definir un estilo propio.

Una de las recomendaciones de JM-Fundas es armonizar los colores de acuerdo con las marcas de las motos, como el rojo para Honda, el amarillo de Suzuki, azul marino de Husqvarna, azul de Yamaha, o naranja de KTM. Asimismo, los más audaces tendrán la opción de adquirir su funda personalizada en tonos como rosa flúor o amarillo flúor.

La página web cuenta modelos prediseñados y con una herramienta que facilita la personalización de las fundas. El usuario debe rellenar el formulario con la marca, el modelo, el año, el material y el color que desee para la parte superior del asiento, los laterales, los refuerzos de las rodillas, o si desea humps antideslizantes u otros elementos, como la impermeabilización, bordados y bolsillos.

Servicios extra En JM-Fundas, la personalización de los asientos para motos se adapta a la comodidad del conductor con servicios como el rebajado de espuma o el sobreespumado, además de la modificación de la densidad de este relleno. Al adquirir el pack Confort, el cliente podrá personalizar el asiento de su moto con la funda de su preferencia, el espumado y la implementación del soporte lumbar.

Otra ventaja del pack Confort es que el propietario de la moto no se quedará sin asiento ni un día, ya que al consignar las especificaciones de su funda personalizada, la empresa se pondrá manos a la obra inmediatamente y, una vez terminado, recogerá el asiento anterior.

Las personas que se ocupan de la apariencia y estilo de su moto encuentran en JM-Fundas el mejor aliado para saber qué tipo de tejido y color se adapta mejor a su asiento y cuál le aportará el agarre ideal y todos los elementos que necesita para máxima comodidad y durabilidad.