¿Dónde encontrar cientos de entrevistas con consejos y valores de directivos y emprendedores? Naked Chief

La experiencia es un elemento fundamental en la creación de líderes empresariales exitosos. La experiencia no solamente enseña, sino que es capaz de inspirar a otros a convertirse en quienes quieren ser, apoyándose en el aprendizaje que han tenido a lo largo de su trayectoria. De esa idea nace Naked Chief, un medio cuyo propósito principal es compartir las experiencias y los valores de líderes empresariales. A continuación, se presentan algunos de los consejos y lecciones aprendidas de directivos y emprendedores a lo largo de su trayectoria.

Consejos valiosos para el éxito profesional, a cargo de directivos y emprendedores exitosos Los siguientes consejos y lecciones aprendidas son solo algunos las respuestas de las entrevistas publicadas en Naked Chief a directivos, emprendedores y líderes empresariales de todos los sectores.

Uno de ellos lo ofrece Blanca Gómez, Directora de Empleabilidad de Advantere School of Management. En realidad, son varios los que rescata esta ejecutiva y que han sido fundamentales en su carrera. El primero de ellos es que siempre hay que escuchar activamente y mantener la mente abierta. Además, como dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft: “Nunca dejes de aprender o dejarás de ser útil”. Otro de los consejos viene de parte de Enrique Arribas, Presidente de la Asociación de Marketing de España, quien afirma que el líder debe estar siempre al frente, tanto para llevarse el primer palo como para encajar el primer aplauso. Y Valle Maroto, Head of Performance, Transformation and Compliance de Europa y Latin America en Ericsson recomienda mantener siempre la curiosidad como si fuera el primer día.

Cada líder tiene una historia que contar Son cientos las entrevistas, consejos y valores que se pueden leer en Naked Chief. Como se puede ver, cada líder atraviesa una serie de lecciones aprendidas que le ayudan a crecer y a aprender a ser alguien capaz de llevar adelante su propio éxito profesional y el de los que están a su alrededor. Cada uno de los líderes mencionados anteriormente, así como el resto de los entrevistados en Naked Chief, tienen una historia que contar que puede ser el impulso necesario para que otros logren sus objetivos y se llenen de ánimo para seguir adelante y no renunciar a sus sueños.