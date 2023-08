Microinfluencers vs. macroinfluencers. Conocer cuál es la mejor opción para una pequeña empresa

La transformación digital ha modificado la rutina de trabajo de las marcas, teniendo estas que reconsiderar el vínculo con sus audiencias y viéndose en la situación de tener que abandonar mecanismos de comunicación como los tradicionales anuncios publicitarios.

El consumidor actual es mucho más exigente que el de otras épocas, ya que, antes de tomar una decisión de compra, tiende a informarse mediante diversos canales como las redes sociales.

Para muchas empresas pequeñas, esto supone una dificultad más a la hora de promocionar su negocio, puesto que resulta complicado encontrar al influencer adecuado debido a que cuentan con un presupuesto acotado. En este marco, la plataforma influencers Brandarmies recomienda la figura de los microinfluencers para una estrategia eficaz de marketing digital.

Las categorías del mundo influencer La figura del influencer se potenció con el crecimiento de las redes sociales y, hoy en día, es concebida como una de las mejores herramientas para aplicar una estrategia de marketing digital que potencie a una marca, servicio o producto.

Se trata de una persona que, con base en su estilo de vida, creencias o valores, tiene una credibilidad acentuada sobre algún tema concreto y que, por su presencia activa en las RR. SS., puede influenciar sobre las decisiones de un cierto número de followers (seguidores) y usuarios.

Dentro del universo influencer existen diversas categorías que están determinadas por el número de seguidores que poseen estas personalidades. Los denominados megainfluencers reúnen a una audiencia que está por encima del medio millón de seguidores; los macroinfluencers, cuentan con entre 100.000 y 500.000 followers; y los influencers, con un público de 10.000 a 100.000.

Los microinfluencers, por otro lado, tienen entre 5.000 y 10.000 seguidores. El hecho de que este número de seguidores refleje una supuesta menor popularidad no significa que no irradien credibilidad, puesto que – en muchas ocasiones – son percibidas como personas con una alta especialización en un tema de interés, que cuentan con una audiencia específica y concentran intereses comunes.

Este potencial, según señalan desde Brandarmies, incide en la producción de mensajes más efectivos porque provienen de emisores percibidos como más cercanos. Por tal motivo, se erigen como un instrumento muy eficaz para aquellas pymes que procuran desarrollar campañas de marketing segmentadas y a bajo coste.

La incidencia del microinfluencer en el marketing de influencia de una pyme Las marcas emergentes y pymes que buscan mejorar su visibilidad en internet mediante el marketing de influencia suelen encontrarse con dos inconvenientes reconocibles: los presupuestos de los grandes influencers que, muchas veces, son inalcanzables; y la ausencia de un departamento de marketing especializado que pueda gestionar esta clase de actividad publicitaria.

En este contexto, emerge la plataforma de influencers Brandarmies, que reúne a más de 5.000 branders en toda España. Allí, los pequeños comercios pueden localizar a múltiples perfiles de microinfluencers basándose en ciertos parámetros (intereses, ubicación geográfica, RR. SS. deseadas, número de seguidores, etc.).

El trabajar con un microinfluencer propicia la obtención de una mayor visibilidad de los contenidos, una mejor credibilidad del mensaje por la cercanía del colaborador con su audiencia, un alcance estratégico y segmentado, más reacciones e interacciones en redes sociales (engagement), y un menor coste respecto de los macroinfluencers.

