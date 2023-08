Órbita Sonora, un oasis para la producción musical

Cuando se trata de la producción musical, el entorno cumple un rol fundamental para garantizar un buen trabajo. Así lo entiende el equipo profesional de Órbita Sonora, un estudio de grabación y producción musical que ha construido un espacio completo para que los artistas encuentren no solo un lugar de trabajo, sino también de tranquilidad e inspiración. Enclavado en la serenidad de la zona rural de Alicante, los amantes de la música y los productores musicales encuentran en Órbita Sonora un rincón ideal, que combina maquinaria analógica y digital con profesionales de pasión inquebrantable por la música y un compromiso sincero de nutrir el talento artístico en todas sus formas.

¿Cómo es el estudio para producciones musicales? Más que un simple estudio de producción y grabación, Órbita Sonora se ha establecido en la tranquilidad del campo, como un santuario de sonidos impulsado no por objetivos empresariales, sino por una profunda pasión por la música. Desde la vocación, el equipo de Órbita Sonora ha trascendido el propósito comercial para convertirse en el compañero de viaje perfecto para cada artista que cruza sus puertas.

Como estudio de grabación, mezcla y mastering que abraza tanto lo analógico como lo digital, presta un espacio de lo más completo, respaldado, además, por un equipo humano de ingenieros de sonido destacados en la industria. Estos profesionales, al servicio del artista, son compañeros en la producción musical, aportando ideas, experiencia y pasión.

Uno de los miembros a destacar del equipo del estudio es Nick Brine, quien ha sido Productor e ingeniero durante 30 años. Debutó a la edad de 16 años en los mundialmente reputados Rockfield Studios, en Gales, donde ha pasado la mayor parte de su vida.

Ha trabajado en algunos de los estudios de grabación con más renombre incluyendo Abbey Road, Air, Monnow Valley, Ridge Farm, Parr Street, Whitfield Street, Wessex, Hit Factory NYC, Avatar NYC, Paramount LA, The Village LA, Chameleon etc. Nick se ha encargado de la construcción de numerosos estudios, en los que se encuentran los estudios para Guigsy (Oasis) y Leeders Farm Studios para Dan Hawkins (The Darkness), obteniendo de esta manera un premio al mejor “UK residential studio award”. Nick se hace cargo actualmente de Flip Flop Records, representando a muchos artistas, así como de la Dirección de “Session Recall” – una nueva comunidad musical online.

En la actualidad es propietario de Leeders Vale Studios en Gales, estudio votado como “Best Welsh Studio” 2022.

Durante su carrera se incluyen artistas de la talla de:

Oasis, Stone Roses, Bruce Springsteen, The Darkness, Verve, Ash, Teenage Fanclub, Beta Band, Robbie Williams, Seasick, Steve Harley, Mark Owen, Coldplay, Stereophonics, Super Furry Animals, Kasabian, Max Rafferty, Kitten Pyramid, Wedding Present, Thunder Quireboys, Nada Surf, Fischer-Z, Donovan, Charlatans, Sepultura, Cast, Supergrass, Entre muchos otros.

¿En qué consiste la producción musical de Órbita Sonora? Entre los múltiples servicios que este estudio ofrece, se encuentra el dedicado a la mezcla y la producción de temas musicales para darles un toque diferente. El remix musical puede ser la clave para abrir puertas a nuevas audiencias y expandir el camino artístico, por lo que, con Órbita Sonora, se puede moldear y redefinir la identidad de una canción con el apoyo de su equipo experimentado de productores. Abarcando una gama diversa de géneros y estilos, los profesionales toman la visión musical del artista para llevarla a nuevos horizontes. Enviando una pista completa, una mezcla o pistas separadas, desde Órbita Sonora convierten el material en una innovadora pieza sonora adaptada a distintos estilos, ya sea que se busque ahondar en nuevos géneros como el trap o dubstep, o se quiera dar un enfoque distintivo hacia el pop, el dance o el rock.

La colaboración intensiva entre los profesionales de Órbita Sonora, su completo equipamiento y la inspiración del artista, se combinan en un entorno perfecto para construir desde la producción musical, una nueva melodía memorable y significativa.