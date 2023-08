Para hombre que no deja de ganar adeptos, el curso de tatuajes en el brazo, por Habbility

El curso de tatuaje brazo hombres realismo de Habbility ha tenido una excelente aceptación. Hasta ahora, este programa ha logrado acumular más de 900 estudiantes y ha obtenido reseñas muy positivas que la propia plataforma está compartiendo en su sitio web.

Esta formación impartida por el experto Sergio Salas proporciona a los participantes las herramientas para realizar un dibujo realista en el brazo completo en 3 días.

En qué consiste el curso de tatuaje en brazo para hombres Sergio Salas explica que este programa es una formación muy completa que se abarca en un total de 152 lecciones distribuidas en 32 módulos. La duración académica total es de 20 horas con 35 minutos y su nivel de conocimientos es de medio a avanzado. El acceso a su contenido a través de Habbility es inmediato y el audio está en español.

El contenido aporta las técnicas avanzadas que permiten trabajar en la piel del brazo durante varios días sin perjudicarla. Además de los aspectos técnicos, proporciona los conocimientos estéticos necesarios para crear diseños fluidos que se adaptan a la anatomía de esta parte del cuerpo.

Durante la formación se trabaja con el diseño y la composición de piezas grandes. El objetivo es que las personas puedan realizar dibujos, cuyos elementos no parezcan encajados sin sentido. También se asimilan los métodos para dominar los blancos, negros y grises, con lo cual se elaborarán sombreados finos. De hecho, la técnica del realismo depende esencialmente de lo que se logre en este aspecto.

Más allá del realismo El instructor del programa señala que a lo largo de los módulos que componen este curso los alumnos podrán asimilar otras técnicas, además del realismo. Salas indicó que todo el contenido está diseñado para formar tatuadores que logren resultados increíbles y que no dejen heridas en sus clientes. Además, para él es clave que entiendan la responsabilidad que implica trabajar sobre la piel de otras personas.

La aceptación que ha tenido este curso de la plataforma Habbility obedece también a cómo está estructurado. Desde su introducción, todos los módulos ofrecen los conocimientos necesarios no solo de la técnica y la estética. También se trabaja en el dominio de los materiales para saber cuáles son los más adecuados.

Otra de las ventajas es que esta formación tiene una garantía válida durante los primeros 14 días del curso. Si el alumno no está satisfecho con el conocimiento adquirido hasta ese momento, Habbility se compromete a devolver la totalidad del dinero cancelado. No obstante, Salas asegura que hasta ahora eso no ha ocurrido.