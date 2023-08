Recomendaciones para potenciar las herramientas tecnológicas de una empresa

Las herramientas tecnológicas han demostrado ser indispensables en el mundo empresarial. Son útiles para agilizar procesos, mejorar la comunicación interna y externa, optimizar la productividad o facilitar la toma de decisiones, entre otros aspectos que contribuyen al éxito de una compañía. Sin embargo, hay muchas empresas que aún no están aprovechando sus beneficios, aun teniéndolas disponibles.

En este sentido, Manager in Motion se presenta como una excelente alternativa para potenciar el uso de herramientas tecnológicas. Esta compañía cuenta con un equipo de interim managers que se encarga de impulsar el desarrollo de los talentos para la transformación de empresas con un impulso en el uso de herramientas digitales.

Herramientas con alto potencial que son poco usadas en las organizaciones Apoyarse en herramientas tecnológicas se ha convertido en una necesidad incuestionable para alcanzar el éxito y un crecimiento sostenido. Pero, muchas veces, normalmente por desconocimiento, no se aprovecha todo su potencial.

Por ejemplo, muchas empresas cuentan con licencias de Office 365 y no emplean la mayoría de las herramientas que estas poseen. Suelen usar Word, Excel o el correo electrónico. Sin embargo, estas licencias también tienen una aplicación para gestión documental, un gestor de proyectos y tareas, una red social corporativa, videoconferencia, inteligencia de negocio, archivo online y más. Todo eso, sincronizado para tener una alta productividad.

Otro foco de productividad tecnológica son las aplicaciones de pago por uso que cubren diversas necesidades. Ejemplo de ello son el CRM para una correcta gestión de clientes, la vigilancia de la competencia, el envío de comunicaciones al cliente organizado, el blockchain para la firma de contratos, etc.

Por otro lado, muchas pymes siguen trabajando con complejas estructuras internas de servidores, en lugar de hacerlo con la nube. Esto último permitiría tener todos los archivos disponibles en línea, lo cual es más económico y puede ser más seguro. Además, los trabajadores tendrían la posibilidad de realizar sus tareas desde cualquier lugar.

Manager in Motion ayuda a potenciar las herramientas tecnológicas La firma cuenta con interim managers especializados en tecnología y gestión empresarial. Estos expertos no solo ayudan en la elección e implementación de las herramientas más adecuadas para cada organización, sino que también forman a los empleados en su uso y los acompañan en todo el proceso de adaptación. Además, ofrecen un asesoramiento continuo, ayudando a las empresas a estar al día de las últimas tendencias y novedades en tecnología y asegurando que puedan seguir aprovechando al máximo todas las ventajas que estas aportan para su crecimiento y desarrollo.

En muchos casos, contar con especialistas que ayuden a potenciar el uso de herramientas tecnológicas nuevas o ya disponibles en la empresa es esencial, y es precisamente lo que ofrece Manager in Motion. Gracias a su experiencia y conocimientos, esta firma se posiciona como un aliado estratégico para ayudar a las empresas a sacar el máximo provecho a estas soluciones y alcanzar el éxito en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.