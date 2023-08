FácilReformas informa sobre el futuro del sector reforma en España

El Certificado de Eficiencia Energética (CEE) es un documento obligatorio con el que deben contar todas las viviendas para ser compradas o alquiladas. Este va de las letras G, la peor calificación, hasta la A que es la más eficiente.

La Unión Europea trabaja en la aprobación de una nueva directiva que exija un nivel de ahorro energético superior a D. Esto, para el futuro del sector reforma en España, supone un desafío porque el 80 % de los edificios hoy permanecen por debajo de esa consideración.

En tal sentido, FácilReformas es una plataforma de mediación que brinda la oportunidad de conseguir el certificado de eficiencia energética para viviendas.

El reto de conseguir mayores niveles de rehabilitación energética La UE hace meses que trabaja en una propuesta legislativa de eficiencia energética que estipule un nivel de ahorro energético superior a D (en la escala A-G) como condición indispensable para vender o alquilar una vivienda. Esto se debe, según algunas fuentes energéticas, a que en países como España el sector de la edificación consume cerca del 32 % de la energía final y es causante del 9,3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Esta nueva normativa, cuya versión definitiva atraviesa negociaciones entre Comisión, Parlamento y Consejo Europeo, tiene como principal aspiración conseguir que todos los edificios existentes – tanto públicos como no residenciales – alcancen un nivel de eficiencia superior a E para 2030 y D para 2033, junto al concepto de “cero emisiones” de CO₂. De manera tal que las edificaciones que no se rehabiliten energéticamente no podrán ser vendidas ni alquiladas.

Este objetivo para el futuro del sector reforma en España implica un reto significativo porque, si bien las administraciones vienen exigiendo desde hace años el CEE para la ejecución de operaciones inmobiliarias, el informe del Estado de la Certificación Energética de 2021 reflejó que ocho de cada diez edificios españoles existentes con este certificado exhiben una calificación mayor a D lo que deriva actualmente en un parque residencial envejecido por los escasos hábitos de cultura y mantenimiento.

En efecto, se estima que en los sucesivos periodos deberían rehabilitarse alrededor de 9-9,5 millones de viviendas en profundidad en aspectos como sistemas de aislamiento de paredes, ventilación, calefacción, cubiertas o suelos bajos y sustitución de carpintería exterior, etcétera.

