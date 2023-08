The Indian Face lanza su colección de camisetas modernas, sencillas y atemporales

Ahora que ya ha comenzado el segundo semestre de 2023, tiendas de ropa como The Indian Face han decidido relanzar sus colecciones para, de esta manera, mostrar a sus clientes que sus prendas favoritas no tienen por qué limitarse a ciertas épocas del año. Con la extensión de la temporada cálida se pronostican olas de calor más frecuentes durante el fin del verano e inicios de otoño, por lo que prendas como las camisetas y los pantalones cortos se mantendrán durante más tiempo.

Es por esto que The Indian Face ha publicado en su catálogo lo mejor de su más reciente colección de camisetas para que así sus clientes puedan adquirir cualquiera de sus referencias favoritas a un precio asequible.

Diseños modernos y sobrios Esta marca se caracteriza por la sencillez y la pulcritud de sus diseños, explorando una amplia gama de colores que va desde los clásicos blanco, negro y gris, hasta tonos más atrevidos como el rosa, el coral y el celeste. Sus estampados se componen de figuras sencillas a una o dos tintas, las cuales mezclan imagen y texto en composiciones de pequeño formato que se encargan de activar visualmente la parte frontal y trasera de las camisetas, de manera que se guarde equilibrio y se respete la tridimensionalidad de la prenda. La sobriedad es la premisa con la que se diseñan cada una de estas camisetas, dando un toque moderno y juvenil a una prenda básica y ampliamente utilizada por personas de todas las edades.

Sus referencias están elaboradas con materiales 100 % algodón de excelente calidad y cuentan con un cuello reforzado con tapacosturas, el cual les proporciona más resistencia y durabilidad.

Recomendaciones de cuidado Las camisetas de Indian Face se pueden lavar en máquinas de lavado de todo tipo, siempre y cuando no se superen los 30° de temperatura en el agua y no se les aplique lejía o cualquier otro clorato blanqueador durante la limpieza.

Es importante, además, no secar la prenda en secadora para maximizar la durabilidad de la tela y no planchar el estampado para evitar que este presente grietas en el corto o el mediano plazo. Los interesados en camisetas sobrias, modernas y de excelente calidad, solo deben acceder a la página web de The Indian Face y elegir el modelo que mejor se adapte a sus gustos y expectativas. Con esta colección, la marca invita a todas las personas a que incluyan en su armario una prenda moderna y sencilla para usar en cualquier ocasión.