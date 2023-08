La academia de inglés que está revolucionando la educación en España, Bylingual

Un sistema efectivo que elimina las rutinas poco efectivas y se centra en el resultado objetivo.

Alumnos de toda España reconocen haber encontrado la metodología que se adecúa a sus necesidades reales.

A estas alturas, no hace falta subrayar la importancia del inglés en el presente y futuro laboral. De hecho, en la mayoría de ofertas de trabajo ni siquiera se pide: se da por hecho un gran nivel de inglés para optar a casi cualquier oficio. Sin embargo, las escuelas y métodos habituales suelen ser tediosos, podo dinámicos, aburridos y no consiguen resultados. Se trata de un sector antiguo y poco actualizado.

Al menos hasta que llegó Bylingual, una academia con una revolucionaria metodología que ofrece resultados objetivos eliminando todas las rutinas innecesarias (establecidas de manera rutinaria por el paso del tiempo) y la repetición de costumbres poco efectivas en la enseñanza y yendo al grano: enfocándose en los resultados y no en el esfuerzo innecesario.

La clave del éxito de Bylingual se basa en saber empaquetar lo verdaderamente útil y deshacerse de las tediosas rutinas, centrándose en la rápida evolución del alumno y en su aprendizaje. De este modo, cada alumno recibe en casa el material con un divertido packaging, pero no se trata de una cuestión estética, sino de un trabajo desarrollado por profesionales hasta dar con la efectividad medible y los resultados.

Los teachers de Bylingual son especialistas en el examen Aptis (del British Council), con lo que cada alumno recibe lo que necesita para recibir el título que quiere obtener. La manera más sencilla, económica y eficaz de conseguir el futuro que se desea, descartando todo el esfuerzo que sea innecesario, de ahí el impacto de esta joven compañía nacional.

Además, la relación con los customers lovers (o tutores) es continua, cercana y directa, diluyendo cualquier duda al momento y haciendo avanzar el conocimiento a velocidades mucho mayores, hasta que cada alumno consiga el título que necesita o desea obtener.

Bylingual no solo ofrece una metodología revolucionaria a medida y a domicilio, también están de manera física en Madrid (Torrejón de Ardoz: C/ Eos, número 8) y en Sevilla (Utrera: C/ La Corredera, número 42) y pronto en más localizaciones. Los interesados pueden pedir todo tipo de información sin ningún tipo de compromiso en bylingual.es y dar por iniciado el nuevo y exitoso capítulo de su vida académica y laboral.

Por suerte, aprender inglés ha pasado de ser una obligación aburrida y monótona a un proceso divertido y con resultados reales.