VTOMAN FlashSpeed 1500 estación de energía: portabilidad y funcionalidad en un solo envoltorio, una propuesta sólida con características inigualables

Una estación de energía portátil brinda al usuario un fácil acceso a la energía fuera de la red, tanto dentro como fuera de su hogar. Aunque muchas marcas fabrican estaciones de energía portátiles, VTOMAN es un nombre destacado en este ámbito. Tiene múltiples productos en su catálogo y su más reciente lanzamiento, el VTOMAN FlashSpeed 1500, es una propuesta intrigante que se distingue de las demás gracias a su conjunto de características únicas.

Explorando en detalle el VTOMAN FlashSpeed 1500 y conociendo todas las formas en que esta estación de energía portátil puede facilitar la vida del usuario.

¿Qué es el VTOMAN FlashSpeed 1500?

VTOMAN FlashSpeed 1500 es una estación de energía portátil. Posee una impresionante batería con capacidad de 1548Wh y una potencia de salida de 1500W. Además, admite expansiones, por lo que los usuarios pueden duplicar fácilmente su capacidad y prolongar el tiempo de funcionamiento al añadir una batería adicional.

Especificaciones de la Estación de Energía VTOMAN FlashSpeed 1500:

Tiempo de carga de la batería: 1 hora (del 0 al 100%)

Tipo de batería: LiFePO4

Capacidad de la batería: 1548Wh

Ciclos de vida: Más de 3000 hasta el 80%

Puertos de salida: 3x 230V/1500W AC, 3x 12v/10A DC, 4x USB-A (con soporte para Quick Charge) y 2x 100W USB-C

Puertos de entrada: 1500W AC, 12-20V/200W DC y 30-60V/400W Anderson. ¿Qué hace que la estación de energía Portátil VTOMAN FlashSpeed 1500 destaque?

El FlashSpeed 1500 de VTOMAN es único en muchos aspectos. Viene con varias características que las versiones anteriores no ofrecían. Estas incluyen:

1. Diseño funcional

Uno de los mayores atractivos de la estación de energía VTOMAN FlashSpeed 1500 es su diseño. Es portátil y, gracias a las asas antideslizantes en ambos lados, también es fácil de trasladar y transportar.

Además, este diseño cumple con otros propósitos. Por ejemplo, dado que la parte superior de la estación de energía es plana, los usuarios pueden apilar objetos encima, como la batería adicional, aprovechando al máximo el espacio limitado disponible en su vehículo.

2. Carga AC Ultra-Rápida de 1500W y más

Como se mencionó inicialmente, uno de los puntos destacados del VTOMAN FlashSpeed 1500 es su velocidad de carga superior. De hecho, es la razón principal por la que la compañía lanzó esta nueva línea de estaciones de energía portátiles.

En comparación con modelos anteriores, el FlashSpeed 1500, como su nombre indica, se carga mucho más rápido. VTOMAN estima un tiempo de recarga de apenas una hora para que la estación de energía pase del 0 al 100%, todo ello gracias a la carga AC de 1500W.

Junto con la carga rápida, el VTOMAN FlashSpeed 1500 también admite la carga solar de 400W, que tarda entre 4 a 6 horas en recargar completamente la batería, y una carga DC de 200W que promete llenar la batería en 13-14 horas a través del puerto de coche de 12V/10A.

3. Baterías LiFePO4 confiables

Además de la carga rápida, otro aspecto en el que el VTOMAN FlashSpeed se distingue de las propuestas anteriores de la compañía es en relación con el tipo de batería.

VTOMAN está incorporando baterías LiFePO4 en su último producto, las cuales, según sugiere, son más confiables y tienen una impresionante vida útil de más de 3000 ciclos. Además, también brindan una mayor seguridad durante el uso y la carga, ofreciéndole tranquilidad.

Lo que ayuda a la batería en esto es el sistema LiFeBMS, el sistema nativo de gestión de baterías de VTOMAN, que también garantiza protección contra sobrecarga, sobreintensidad, sobretensión y cortocircuito, entre otras cosas.

4.Capacidad expandible

Aunque el FlashSpeed 1500 cuenta con una batería de gran capacidad y puede cargar a una velocidad impresionante, para aquellos momentos en que no se pueda recargar, existe la opción de expandir su capacidad hasta 3096Wh con una batería adicional.

5.Múltiples usos

Siendo una estación de energía portátil, el VTOMAN FlashSpeed 1500 puede resultar útil en diversas situaciones.

Primero, la estación de energía puede funcionar como una solución de respaldo para el hogar y ayudar a los usuarios a alimentar diversos electrodomésticos, incluidos televisores, refrigeradores, microondas, lavavajillas y más. De igual manera, puede ser útil para alimentar herramientas profesionales. Por ejemplo, utilizando el FlashSpeed 1500, los usuarios pueden operar su sierra circular y taladro eléctrico, entre otros dispositivos, durante un corte de energía o cuando están trabajando al aire libre. Luego, también pueden usar la estación de energía cuando salen de excursión, es decir, para su vida fuera de la red. Esto incluye ayudarles a cargar su dron, cámara y teléfono, así como alimentar dispositivos como licuadoras y proyectores.

Otra aplicación útil de la estación de energía FlashSpeed 1500 es como un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). VTOMAN afirma que el dispositivo tiene un tiempo de conmutación de menos de 20 ms y se activa tan pronto como hay un corte de energía en su lugar. Gracias a esto, pueden mantener en funcionamiento la computadora del usuario, por ejemplo, o una máquina CPAP, incluso durante un apagón.

Finalmente, la estación de energía también funciona como arrancador de emergencia. Así que, si la batería del coche se descarga por alguna razón, se puede usar el FlashSpeed 1500 para arrancarlo fácilmente y volver a la carretera.

Mucho más que una estación de energía portátil

Las mayores fortalezas del VTOMAN FlashSpeed 1500 son características como la carga rápida, la tecnología de batería LiFePO4 y la capacidad de batería expandible. Pero tampoco se puede ignorar la capacidad de alimentar hasta 12 dispositivos simultáneamente, así como no se puede pasar por alto su capacidad para funcionar como una estación de energía para algo más que solo uso doméstico.

De hecho, es esta combinación de capacidades la que otorga al VTOMAN FlashSpeed 1500 la ventaja sobre otras propuestas en este ámbito, sin mencionar los diversos casos de uso de la estación de energía, lo que la convierte en una propuesta atractiva para todo tipo de personas y sus diferentes necesidades.

Si los usuarios están buscando una estación de energía portátil que cumpla con el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad, el VTOMAN FlashSpeed 1500 es un fuerte contendiente que vale la pena considerar. Durante la venta de nuevos lanzamientos, los usuarios pueden adquirir uno a un excelente precio en AMAZOM. Esto lo hace aún más tentador.