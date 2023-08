Globalency: soporte, inteligencia de negocio y soluciones

Globalency: Soluciones y transformación digital para empresas de todos los tamaños En el dinámico mundo de la tecnología de la información, donde cada día surgen retos y oportunidades, Globalency ofrece sus servicios de consultoría informática a todos los públicos. Con una amplia gama de soluciones diseñadas para impulsar el crecimiento y la eficiencia, invita a todos a explorar aquí el sitio web de Globalency y descubrir cómo pueden transformar un negocio.

Especializada en análisis de datos, instalación, administración y mantenimiento de bases de datos, y programación, Globalency se distingue por su compromiso con la excelencia, la innovación y la satisfacción del cliente. La empresa ha acompañado a sus clientes en su proceso hacia la digitalización, ayudándolas a aprovechar el poder de los datos para obtener el máximo beneficio.

Soluciones a medida

Análisis de datos: En la era de la información, el análisis correcto de los datos es crucial. Globalency ofrece soluciones de análisis que permiten a las empresas interpretar grandes volúmenes de datos, transformándolos en insights accionables que impulsan decisiones estratégicas. Desde el análisis predictivo hasta la visualización de datos, la empresa brinda herramientas que desentrañan el verdadero valor de la información. Su principal servicio es la creación de cuadros de mando en Power BI, escuchando las necesidades de cada cliente y ofreciendo una formación adecuada para que el cuadro de mando ofrezca la información deseada en cada momento.



Bases de datos: La gestión eficiente de bases de datos es el núcleo de cualquier operación digital. Cuentan con expertos en las principales tecnologías de bases de datos, garantizando sistemas robustos, seguros y escalables. Su equipo se dedica a optimizar la infraestructura de datos, garantizando accesibilidad, integridad y seguridad.



Programación: Ya sea desarrollar aplicaciones personalizadas o integrar sistemas existentes, el equipo de programadores de Globalency tiene la experiencia y el conocimiento para crear soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. Al mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías, la empresa garantiza soluciones de programación modernas y eficientes.

En Globalency, creen que la tecnología es más que solo herramientas y códigos; es el catalizador para el crecimiento y la innovación. A través de su página web, buscan no solo mostrar sus servicios, sino también compartir su visión y pasión por la transformación digital.

El lanzamiento de la página web es un paso más en la misión de Globalency de ser un socio tecnológico fiable. El sitio no solo destaca los servicios de la empresa, sino que también ofrece recursos educativos, estudios de caso y testimonios que reflejan su compromiso con la excelencia y el valor agregado.

"Invitamos a todas las empresas, sin importar su tamaño, a visitar el sitio web de Globalency, así como su blog para descubrir cómo pueden alcanzar nuevos niveles de eficiencia, innovación y crecimiento. En un mundo impulsado por la tecnología, es esencial contar con el socio adecuado. Globalency está aquí para ser ese socio".

Globalency puede ayudar en multitud de tecnologías, pero se especializa principalmente en las siguientes:

Análisis de datos: Power BI, Google Analytics

Bases de datos: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Azure SQL, Amazon RDS

Programación: Python, C, PHP, HTML