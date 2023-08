Tejados Asturias: una década de excelencia en servicios de reparación y mantenimiento de cubiertas en Asturias

Tejados Asturias, empresa líder en reparación y mantenimiento de tejados en la región, celebra más de una década proporcionando servicios de calidad a la comunidad asturiana. Ofreciendo una variedad de servicios, desde reparación de goteras hasta impermeabilizaciones, Tejados Asturias se ha ganado una sólida reputación por su atención personalizada, experiencia y compromiso con la excelencia Con más de una década de experiencia en el sector, Tejados Asturias se ha consolidado como líder en la reparación, limpieza y mantenimiento de tejados en Asturias, abarcando las áreas de Oviedo, Gijón y Avilés. Su compromiso es brindar una solución rápida y confiable para reparaciones tanto menores como mayores, adaptándose a las necesidades de cada cliente y garantizando la satisfacción total.



Los servicios que ofrece Tejados Asturias van más allá de arreglar los tejados. Se especializan en limpiar canalones, reparar goteras y humedades, así como realizar trabajos de impermeabilización, cubriendo todas las posibles problemáticas que podrían surgir en una vivienda o empresa.



Según ellos, no hay trabajo de tejado que no puedan manejar, su equipo de profesionales está especializado en cubiertas y se encarga de facilitar el diagnóstico de los problemas de manera rápida y eficiente, y lo más importante, sin coste adicional para el cliente en la primera visita. En Tejados Asturias se toman muy en serio la satisfacción del cliente, y por eso ofrecen un asesoramiento completo en reparaciones integrales y en obras de cualquier envergadura.



Lo que distingue a Tejados Asturias de sus competidores es su enfoque en el cliente y su compromiso con la calidad. Numerosas reseñas positivas de sus clientes avalan su reputación. Nadia, de Gijón comenta:

"Lo arreglaron impermeabilizando y ahora no cae agua. Es la casa de mis padres en Gijón y aunque son gente mayor han tenido mucha paciencia con ellos. Gracias por todo".



Su compromiso con la calidad y el servicio excepcional se refleja en el testimonio de Miriam, quien declara:

"Nos hicieron un porche para la casa de Avilés. Tardaron poco. El trato muy personalizado".



Entre sus logros, Tejados Asturias se enorgullece de ser una empresa en la que los clientes confían. Eso proviene de su enfoque profesional, la rapidez en la entrega de presupuestos y la seriedad con la que realizan su trabajo, características que aprecian sus clientes y que han llevado a la empresa al lugar destacado que ocupa hoy en día.



Para obtener más información sobre Tejados Asturias - Oviedo, Gijón y Avilés - Reparaciones, se puede visitar su página web: tejados-asturias.com. Para consultas o solicitar un servicio, se puede llamar al teléfono 984 26 30 63. Su horario de atención es de 9:00 a.m a 7:30 p.m de martes a domingo y hasta las 2:00 p.m. los sábados.



La excelencia, el profesionalismo y la satisfacción del cliente son los cimientos de Tejados Asturias, una empresa que ha demostrado a lo largo del tiempo su compromiso con la calidad y el servicio.