Cómo prepararse para la jubilación, planificación financiera para la jubilación

Una vez insertadas en el mercado laboral, las personas tienen una incidencia dentro de lo que es el sistema público de pensiones. Una pequeña fracción de su salario bruto irá destinado a aportes que financian a otras personas ya jubiladas. Ya siendo parte del sistema, la gente piensa directa o indirectamente en la jubilación, pero no poseen los recursos ni los parámetros de cómo medirla.

Con el fin de asistir a aquellas personas que desean realizar dicha proyección a futuro, Jubilame desarrolló un sistema de planificación de jubilación. Este le permite a los usuarios tener una idea general de la manera en la que se organizarían una vez ya estén jubilados.

Un sistema innovador para planificar una jubilación Los individuos centran sus trabajos o carreras profesionales a partir de sus deseos, metas, o incluso por el rédito económico que les puedan dar. Esto deriva también en que las personas, por muy lejos que estén de jubilarse, tengan en cuenta si la pensión que recibirán será la deseada o no.

El desarrollo de la webapp de Jubilame se hizo con el propósito de dar mayor claridad a este asunto. Poseen un apartado de planificación de jubilación, el cual se encarga de recopilar datos del usuario tales como la edad, estado civil, estatus laboral, años de aportes, sueldo bruto en euros y cantidad de hijos. Mediante estos parámetros, la plataforma es capaz de calcular, no solo la pensión que recibirá, sino también la edad hasta la que la persona será capaz de mantener su poder adquisitivo, nivelando el ingreso con el gasto.

En adición a esto, Jubilame es capaz de asesorar y proponer soluciones para el complemento de las pensiones, teniendo en cuenta metas (vivir gastando más, menos o lo mismo durante la jubilación), inmuebles, capacidad de ahorro y otras series de cuestiones.

La importancia de planificar la jubilación lo más pronto posible Los trabajadores (más que nada los jóvenes) adoptan a la jubilación como un concepto lejano, del cual no hace falta preocuparse en una etapa tan temprana de su vida. Pero nada más lejos de la realidad, el hecho de llevar a cabo una planificación de jubilación es capaz de asegurar el bienestar financiero de las personas.

Esto se ve ligado a una serie de cuestiones relacionadas con el Sistema Público de Pensiones en España, el cual en conjunto con el de Europa, está ligado a posibles cambios que son capaces de afectar a la población trabajadora. Con el fin de mitigar lo máximo posible el impacto de hipotéticas medidas, la webapp plasma en números todos los escenarios de pensiones posibles, proponiendo a su vez soluciones alternativas como ahorros y seguros de vida.

Con un sistema práctico y aplicable a todos los casos, la plataforma de Jubilame le permite a los usuarios acceder a una planificación de jubilación de manera gratuita. Además, su personal está a disposición para aquellas personas que soliciten un plan personalizado, o bien quieran contactar con un experto sobre el tema.