¿Qué marcas de coches son más confiables?

Para valorar la fiabilidad de un coche, es necesario considerar cuántas veces al año es necesario llevarlo al taller y cuáles son los motivos de estas visitas. También es importante considerar los costes de los trabajos de reparación.

Una buena manera de determinar la fiabilidad de un coche es a través del estudio que ha realizado la consultora internacional Consumer Reports. Esta empresa encuesta conductores dos veces al año y elabora un ranking de marcas más fiables de coches con base en las respuestas que recibe.

Las 5 marcas más fiables de coches El listado elaborado por Consumer Reports está encabezado por Toyota y, en particular, por 3 modelos: el Corolla, el Corolla Cross y el Prius. Sin embargo, la marca japonesa no es la única que se ubica en el primer puesto, ya que Lexus la iguala en puntuación. En este caso, el modelo más destacado es el Lexus GX.

Un escalón más abajo, pero aún con una consideración muy alta, se encuentra la alemana BMW, destacando los modelos Serie 3 y Serie 4. La siguen las japonesas Mazda y Honda, en el cuarto y quinto puesto respectivamente. En el caso de Mazda los modelos más destacados son el Mazda 3, el MX-5 y otros como el CX-9, CX-5 y CX-30. Esta abundancia de coches fiables se explica porque estos automóviles comparten plataforma y componentes.

A su vez, los vehículos más confiables de Honda según este ranking son el Accord, el Civic y el Passport. Este último es un SUV de gran tamaño que ha sido diseñado para el mercado americano.

Otras marcas confiables Audi es otra de las automotrices destacadas en este listado que evalúa la fiabilidad de distintos automóviles. En particular, el modelo más sólido de esta marca es el Q7. Subaru también integra el lote de privilegio con su SUV mediano Outback. Otra marca incluida en este ranking es Acura, firma de lujo creada por Honda. Esta empresa también destaca en la fabricación de SUV confiables como el MDX y el RDX.

Las últimas dos marcas que ingresan en este ranking son la coreana Kia y la estadounidense Lincoln. La primera debe este buen resultado a su modelo eléctrico Kia EV6, al Carnival y al K5. Todos ellos reportan un bajo nivel de averías. Por último, Lincoln es la empresa que más ha crecido en este listado, ya que en la edición anterior se encontraba 10 puestos más abajo.

