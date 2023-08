Algunos consejos de preparación para los días previos a una carrera

¿Se acerca una próxima competición? Entre los cuidados necesarios para la fase de preparación a una carrera está, por supuesto, el mantener los pies en la mejor forma posible. La marca Surippa, creadora de unas chanclas con tecnología patentada en la suela, ofrece algunos consejos que serán importantes a tomar en cuenta por deportistas.

Consejos de preparación para los días previos a una carrera Una de las primeras cosas que hay que hacer es estudiar el recorrido. Esto es fundamental, ya que hará que el trayecto se realice de mejor manera y se tenga conocimiento de las zonas complicadas, lugares de descanso, baños, etc. En segundo lugar, es sumamente importante el descanso. Y es que, si bien el entrenamiento físico es estrictamente necesario, el descanso permite que el cuerpo se recupere y de esta manera se mejore la condición física para la carrera. Otro consejo importante es asegurarse de mantenerse muy bien hidratado antes, durante y después de la carrera. Lo más recomendable es utilizar agua, aunque hay otras bebidas isotónicas que proveen buenas cantidades de electrolitos que ayudan a recuperar los que se pierden con la transpiración. Y por supuesto, es importante tratar de dormir bien, principalmente durante la semana antes de la carrera.

La importancia de no descuidar el calzado Además de los anteriores, un consejo fundamental y que muchas personas no dan la importancia necesaria, es la importancia de contar con un buen calzado durante los periodos de descanso. Como se mencionó anteriormente, el descanso físico y de los pies es sumamente importante, por lo que el calzado juega un papel crucial. Lo ideal es que sea un calzado cómodo y ergonómico. En esto precisamente es que se inspira la tecnología de Surippa. Esta marca es la responsable de crear unas chanclas en cuya suela se incorpora una tecnología patentada de última generación que se adapta a los pies del usuario, mejorando la amortiguación y el apoyo. Esta tecnología, llamada Dynergy, hará sentir a la persona como si estuviera recibiendo un masaje en sus pies, a la vez que reduce notablemente el impacto a caminar. Un calzado de este tipo puede ser una buena opción para mantener los pies descansados y en excelentes condiciones para cualquier carrera.

En definitiva, si lo que se quiere es estar en forma y hacer una buena carrera, seguir los consejos anteriores será de muchísima ayuda. Por otro lado, para conocer más de cerca la tecnología Dynergy de Surippa y su catálogo de chanclas, por medio de su sitio web se puede hacer.