El 27% de los robos en viviendas se producen durante el verano, según datos de Movistar Prosegur Alarmas

Zamora, Soria y Palencia se posicionan como las zonas más seguras de España durante la época estival, según datos de Movistar Prosegur Alarmas. Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades con mayor incidencia de robos en el hogar Durante las vacaciones de verano, son muchos los que se preguntan qué ocurre con la seguridad de sus hogares cuando están lejos disfrutando de un merecido descanso. De hecho, más de la mitad de los españoles (53%) cree que es en esta época en la que se producen la mayoría de los robos. Así lo revelan los resultados de una encuesta realizada por Movistar Prosegur Alarmas a más de 2.000 españoles dentro de su campaña ‘La tranquilidad de sentirse seguro’.

Además, según datos de la empresa de seguridad correspondientes a 2022, el verano es la época en la que más robos (27%) se registraron en viviendas en comparación con los meses de invierno (24,5%), siendo Madrid, Barcelona y Valencia las tres provincias que tuvieron más incidencias. Por el contrario, Zamora, Soria y Palencia se posicionan como las zonas más seguras de España durante estos meses.

La encuesta realizada en España por Movistar Prosegur Alarmas también revela que a un 74,5% le preocupa ser víctima de este tipo de delito. Una preocupación que aumenta en esta época. Pese a ello, el 75% de las personas preguntadas por Movistar Prosegur Alarmas todavía no tiene instalada una alarma en su hogar.

Por todo ello, y para disfrutar plenamente de la tranquilidad de unos días de descanso, los expertos de Movistar Prosegur Alarmas aconsejan llevar a cabo una serie de medidas para mantener la vivienda protegida durante el verano:

Temporizadores automáticos . Una buena técnica para despistar a los posibles ladrones es utilizar simuladores de presencia como temporizadores automáticos que permiten al propietario programar el encendido y apagado de las luces de su segunda residencia. También se pueden instalar motores de persianas que automatizan su apertura y cierre.

. Una buena técnica para despistar a los posibles ladrones es utilizar simuladores de presencia como temporizadores automáticos que permiten al propietario programar el encendido y apagado de las luces de su segunda residencia. También se pueden instalar motores de persianas que automatizan su apertura y cierre. Cerraduras inteligentes . El método que más utilizan los delincuentes para asaltar una casa es el "bumping", por ello es importante tener una cerradura con bombín de seguridad antibumping. Con este sistema, se evita que el ladrón, al introducir la llave en la cerradura, pueda golpearla de forma que dañe el interior y consiga abrir la puerta. Aunque también existen cerraduras "invisibles" que se instalan en el interior de la puerta y no son visibles desde el exterior. Se trata de un mecanismo electrónico que se activa y desactiva mediante un mando a distancia, por lo que tan solo puede abrirla el dueño de dicho mando.

. El método que más utilizan los delincuentes para asaltar una casa es el "bumping", por ello es importante tener una cerradura con bombín de seguridad antibumping. Con este sistema, se evita que el ladrón, al introducir la llave en la cerradura, pueda golpearla de forma que dañe el interior y consiga abrir la puerta. Aunque también existen cerraduras "invisibles" que se instalan en el interior de la puerta y no son visibles desde el exterior. Se trata de un mecanismo electrónico que se activa y desactiva mediante un mando a distancia, por lo que tan solo puede abrirla el dueño de dicho mando. Vigilancia 24 horas . Una de las características que más atrae a los ladrones que trabajan en verano es que las viviendas suelen quedarse vacías por un largo periodo de tiempo y sin nadie que pueda dar la voz de alarma en caso de robo. Por ello, es recomendable que los propietarios busquen sistemas de seguridad que vayan más allá y les proporcionen una vigilancia 24 horas. En este sentido, Movistar Prosegur Alarmas ofrece un sistema de seguridad con conexión 24/7 con una central receptora de alarmas que en caso de intrusión avisa las fuerzas de seguridad del estado y pone a disposición de sus clientes el servicio de Acuda, un vigilante motorizado que se desplaza a la propiedad y abrirá la puerta a los cuerpos de seguridad del estado si es necesario.

. Una de las características que más atrae a los ladrones que trabajan en verano es que las viviendas suelen quedarse vacías por un largo periodo de tiempo y sin nadie que pueda dar la voz de alarma en caso de robo. Por ello, es recomendable que los propietarios busquen sistemas de seguridad que vayan más allá y les proporcionen una vigilancia 24 horas. En este sentido, Movistar Prosegur Alarmas ofrece un sistema de seguridad con conexión 24/7 con una central receptora de alarmas que en caso de intrusión avisa las fuerzas de seguridad del estado y pone a disposición de sus clientes el servicio de Acuda, un vigilante motorizado que se desplaza a la propiedad y abrirá la puerta a los cuerpos de seguridad del estado si es necesario. Cámaras de videovigilancia. La tecnología cada vez ofrece más herramientas y dispositivos que permiten proteger el hogar de forma eficiente, como es el caso de los detectores con cámara de Movistar Prosegur Alarmas. Con estos detectores, se pueden ver lo que pasa dentro de ella en cualquier momento. De esta manera, el usuario tiene la imagen a tiempo real de su hogar y puede emplearla para demostrar un robo o una okupación ante las autoridades competentes.

La tecnología cada vez ofrece más herramientas y dispositivos que permiten proteger el hogar de forma eficiente, como es el caso de los detectores con cámara de Movistar Prosegur Alarmas. Con estos detectores, se pueden ver lo que pasa dentro de ella en cualquier momento. De esta manera, el usuario tiene la imagen a tiempo real de su hogar y puede emplearla para demostrar un robo o una okupación ante las autoridades competentes. Mantener a salvo las llaves. Cuando se dispone de una copia de las llaves es fundamental dejársela a un familiar o vecino de confianza. Pero, en muchas ocasiones, no hay personas en caso de emergencia, sobre todo en segundas residencias. Por ello, empresas como Movistar Prosegur Alarmas disponen de un servicio de custodia de llaves, una medida especialmente útil para estos casos. Si se produce un salto de alarma mientras el propietario está de vacaciones, el vigilante Acuda podrá acceder a la vivienda para cerciorarse de que todo está bien. "Medidas como estas son perfectas para evitar los robos en verano, especialmente cuando los vecinos y familiares están también de vacaciones y no pueden acercarse a la casa para comprobar que esté todo en orden. Por ello, las empresas de seguridad cada vez basamos más nuestras nuevas soluciones en productos innovadores que faciliten la tarea de proteger el hogar" comenta Fernando Saldaña, director Comercial y de Marketing de la empresa de seguridad.