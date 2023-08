A partir del 8 de diciembre de 2023, la nueva normativa de la Unión Europea requiere etiquetado nutricional detallado en vinos

A partir del 8 de diciembre de 2023, los vinos y vinos aromatizados embotellados dentro de la Unión Europea (UE) deberán cumplir con el Reglamento (UE) 2021/2117 sobre el etiquetado de estos productos. Esta normativa se originó en la última reforma de la Política Agraria Común (P.A.C.) aprobada a finales de 2021, y no habrá prórrogas adicionales.

El reglamento tiene como objetivo proporcionar al consumidor más información sobre el contenido nutricional de estos productos. A partir de la fecha indicada, las botellas de vino deberán mostrar información detallada sobre su valor nutricional, incluyendo el valor energético, proteínas, hidratos de carbono, azúcares, sal, grasas y grasas saturadas.

Además, la lista completa de ingredientes y/o aditivos también será requerida. Estos datos se podrán incluir en la etiqueta física del producto o a través de un código QR que dirija al consumidor a una etiqueta electrónica con toda la información necesaria.

Es importante resaltar que el valor energético y la presencia de posibles alérgenos en el vino deberán incluirse obligatoriamente en la etiqueta física.

Las consideraciones obligatorias también indican que la información en la etiqueta física o electrónica debe presentarse en el idioma del país donde se consume el vino y a la misma altura visual que el resto de menciones obligatorias. Además, la información en el código QR debe estar disponible durante toda la vida útil del producto.

Está prohibido recopilar datos del consumidor o hacer seguimiento de sus preferencias a través de la etiqueta electrónica. También se prohíbe utilizar el código QR para promocionar información comercial de la bodega o el producto.

Si bien la normativa aplica a todos los vinos y vinos aromatizados embotellados después de la fecha de entrada en vigor, se debe cumplir también cuando se exporten fuera de la UE, siempre y cuando no entre en conflicto con la normativa del país de destino.

Esta nueva regulación representa un cambio significativo en el sector vitivinícola, enfocándose en proporcionar a los consumidores una mayor transparencia sobre lo que están consumiendo.

A pesar de que esta nueva normativa no afectará a los vinos embotellados antes de la fecha de entrada en vigor, las bodegas deben prepararse para cumplir con las nuevas reglas de etiquetado. La transparencia hacia el consumidor está ganando terreno en la industria de alimentos y bebidas, y la industria vitivinícola no es la excepción.

La UE espera que este cambio en las regulaciones permita a los consumidores tomar decisiones de compra más informadas, mejorando su conocimiento sobre los ingredientes y los valores nutricionales de los vinos y vinos aromatizados.

Este cambio reglamentario también introduce un nuevo desafío para las bodegas, que ahora deberán incluir información detallada sobre el valor nutricional de sus productos, así como la lista completa de ingredientes y aditivos. Aquellas que no cumplan con las nuevas regulaciones podrían enfrentarse a sanciones y multas.

Es crucial destacar que no se podrá hacer uso de las etiquetas electrónicas para recopilar datos o hacer seguimiento de los gustos de los consumidores, ni para fines de marketing del producto o la bodega. Esto se considera una violación de la privacidad del consumidor y está estrictamente prohibido bajo la nueva normativa.

Además, si los vinos se exportan fuera de la UE, la normativa del país de destino podría contradecir los requerimientos del reglamento (UE) 2021/2117. En esos casos, se permitirá a los Estados miembros de la UE aplicar las reglas de etiquetado del país de destino, siempre y cuando sean requeridas por la legislación del mismo.

