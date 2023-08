La infuencer mexicana embajadora del Hotel Bless y deslumbrante con Flabelus en la capital, Chantal Tru

Una vez más la firma de moda española, Flabelus, vuelve a ser la elegida por las diferentes personalidades públicas. En esta ocasión, fue la fashion blogger mexicana, Chantal Tru, quien ha lucido diferentes looks con Flabelus durante su estancia como embajadora en el Hotel Bless 5 estrellas de Madrid.

Chantal ha optado por diferentes modelos artesanos y sostenibles de la marca española Flabelus, como son las Mary Jane Theodora y las lazada Sydney.

Flabelus es un mundo mágico que está formado por diferentes personajes literarios en forma de calzado.

Se inspiran en el diseño clásico de la alpargata española, que usan como base para todos sus diseños. La idea es revolucionaria: transformar las alpargatas en zapatos de moda atemporales a base de remodelar la forma de la alpargata pero mantener su cosido tradicional centenario. Por lo tanto, han dado una nueva razón de ser a los artesanos de la alpargata, que ahora ya no solo hacen alpargatas sino también flabelus, que es un producto para todo el año y no solo para la época de verano. Por ello ayudan a la pervivencia de la técnica y tradición ancestral de la alpargata española.

La sostenibilidad es uno de los valores principales de la marca. Todos los zapatos están hechos en España y son Eco-Friendly, de máxima calidad, que responden a las necesidades del hombre y la mujer en la actualidad.

El objetivo principal de Flabelus es poder ofrecer un zapato hecho a mano en España con técnicas ancestrales y sobre todo eligiendo cuidadosamente los materiales de gran calidad, pero también sostenibles, con una cadena de producción de proximidad, donde haya un continuo contacto con todos los proveedores que se encargan de dar forma y sustancia al proceso en sí.

Sobre Flabelus Flabelus supone un punto de inflexión para el sector del calzado dando un paso más allá a la tradicional propuesta “furlane” ofrecida hasta el momento y ofreciendo la fusión idónea entre veneciana italiana y alpargata española, con fabricación española. Se trata de, la alpargata-furlane. Su estructura alpargata y su diseño veneciana implica un aspecto más sólido, más “zapato”, mayor durabilidad y comodidad con una suela mucho más consistente que la tradicional veneciana, ya que se beneficia de todas las virtudes del calzado español. @flabelus