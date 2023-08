Rural Hack, el proyecto para trabajar y estudiar en el pueblo de Aroa Fabregat

Aroa Fabregat es la fundadora de Rural Hack, un proyecto formativo de la fundación APIAddicts que pretende llevar la formación en programación y APIs a las zonas rurales para que esas personas no tengan que abandonar sus pueblos de origen para acceder a este sector. La escuela lanzará su primer bootcamp online de programación y APIs en septiembre, por lo que en esta entrevista su fundadora ha querido responder a todas las dudas en torno a este interesante proyecto.

¿Por qué decidiste fundar un proyecto como Rural Hack?

Yo nací en Vilafranca del Cid, un pueblo del interior de Castellón, pero desde muy pequeña tuve que irme a Madrid por motivos laborales de mis padres. Siempre hemos tenido mucho arraigo con el pueblo y hemos venido a pasar las vacaciones aquí durante mucho tiempo. Al cabo de pocos años de empezar a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar en remoto. Esto me permitió volver a mi pueblo.

Igual que yo, hay muchísimos jóvenes que por diversos motivos, siendo los laborales uno de los principales, tienen que irse a ciudades más grandes para estudiar y trabajar, algo que contribuye a la despoblación rural. En este contexto, nace Rural Hack, que pretende dar la oportunidad de trabajar y estudiar en el pueblo.

¿Cómo será el bootcamp de Rural Hack?

Rural Hack va a llevar a cabo su primer bootcamp para ayudar a estas personas que quieren formarse en programación, pero no quieren abandonar su vida en el pueblo. Vamos a empezar las clases el próximo 25 de septiembre y tendremos 4 meses de formación, con un total de 256 horas oficiales y clases extra con profesores especiales los viernes, que iremos desvelando a lo largo del bootcamp.

Vamos a contar además con cursos de preparación para que, aunque no tengan conocimientos previos, todo el mundo venga al bootcamp sabiendo lo esencial.

¿A quién va dirigido Rural Hack?

Es un proyecto bonito y social que ofrece oportunidades a distintos perfiles (gente joven, gente desempleada, gente que quiere reinventarse), etc. Puede ser una buena opción para personas que, como yo, quieren volver a su pueblo de toda la vida, o para aquellas que quieran mudarse de la gran ciudad a un entorno más rural y tranquilo.

Pero el precio de estas formaciones suele ser alto, ¿cómo solventa esto Rural Hack?

Sí que es verdad que estos programas formativos tienen el hándicap de que tienen unos costes bastante altos. Pero la ventaja es que ofrecen la oportunidad de conseguir las skills necesarias para desempeñar el futuro trabajo en muy poco tiempo. De todas formas, Rural Hack lucha contra esta desventaja ofreciendo una serie de becas.

¿Y en qué consisten estas becas?

Las becas de Rural Hack están pensadas para una serie de perfiles concretos: que sean personas que vengan de un entorno rural, que sean mujeres o personas desempleadas. Actualmente, los alumnos con becas pueden conseguir descontarse hasta el 40 % del precio de la formación, por lo que facilitamos mucho el acceso a nuestro bootcamp de esta manera.

¿Qué le dirías a esas personas que quieran dar un cambio a su vida laboral?

Pues me gustaría animarles a realizar una formación como esta, donde en pocos meses pueden contar con las herramientas para desempeñar una de las profesiones más demandadas, sin tener que abandonar su vida de siempre. Me gustaría que todo el mundo pudiera tener la oportunidad que he tenido yo, y poder descubrir las ventajas que supone vivir en un entorno rural.

El bootcamp online de programación y APIs de Rural Hack iniciará el 25 de septiembre, con una duración total de 4 meses de formación. Las plazas pueden reservarse a través de la página web de la escuela, desde donde se podrán consultar también las opciones de financiación y las becas disponibles.