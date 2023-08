LimpiezasExpress.com ha creado una ventaja competitiva para sus nuevos franquiciados

LimpiezasExpress.com, una de las grandes referencias en servicios de limpieza de hogares, oficinas, locales y otros establecimientos, cuenta con más de una década de experiencia ofreciendo servicios en toda España. Ha comenzado recientemente a franquiciar su marca, con bajos requisitos de inversión inicial y alta rentabilidad, convirtiéndose en una inversión muy atractiva dentro del mercado de franquicias de limpieza.

¿Por qué los franquiciados deberían considerar invertir en el sector de la limpieza? El sector de servicios de limpieza tuvo una facturación de casi 12.000 millones de euros en el año 2021 y estas cifras continuaron mejorando, ya que en el 2022 se estimó un aumento de al menos un 5 % en comparación al año anterior, según el Observatorio DBK Informa.

Al cierre de 2022, el sector de limpieza generó unos 527.000 empleos en España, y a medida que el mercado continúa creciendo, las franquicias de limpieza se muestran como oportunidades de inversión estables y rentables para los franquiciados. Se requieren servicios de limpieza puntuales y recurrentes de todo tipo, tanto para el sector comercial e industrial, como, con fuerte crecimiento, para el doméstico.

En este ámbito, no solo se trata de ofrecer servicios puntuales como limpieza de viviendas después de obras o reformas, o tras algún siniestro como un incendio, sino también vaciados de síndromes de Diógenes, o las limpiezas continuas del hogar para liberar de esta tarea al cliente para que pueda dedicar ese tiempo libre a otras actividades, o a relajarse y disfrutar.

¿Qué se necesita para invertir en una franquicia de LimpiezasExpress.com? La inversión total necesaria para comenzar a operar una franquicia de LimpiezasExpress.com está entre 9.900 y 18.750 euros. La inversión variará dependiendo del grado de experiencias profesionales previas del candidato, expertise en negocios del sector de la limpieza o relacionados, y de la zona de explotación en la que desee operar.

La reducida inversión en una franquicia LimpiezasExpress.com crea una ventaja competitiva, debido a que, en comparación con otras franquicias de limpieza, LimpiezasExpress.com resulta ser más asequible siendo hasta 20.000 euros menos que otras franquicias y además, ofrece más nivel de servicios.

Como socios para sus franquicias, LimpiezasExpress.com busca tanto profesionales del sector de la limpieza que deseen ampliar su negocio e impulsarlo a un nivel superior, como emprendedores e inversores que estén interesados en comenzar en este sector.

¿Qué hace que LimpiezasExpress.com sea una opción destacable? Para muchos posibles franquiciados, la inversión inicial se convierte en una barrera de entrada intimidante o incluso inalcanzable.

LimpiezasExpress.com ha realizado un importante esfuerzo para mantener la inversión inicial de la franquicia en un nivel asequible para no descartar a candidatos cualificados profesionalmente, pero que no dispongan de liquidez para invertir. Adicionalmente, ofrecen fórmulas para acceder a subvenciones, líneas de crédito y financiación.

Un elemento altamente diferencial con respecto a otras alternativas de inversión, es que ofrecen un amplio soporte comercial, que no solo incluye formaciones comerciales y el envío de prospectos comerciales o interesados en que les realicen una limpieza, sino también, el envío a sus franquiciados de clientes ya cerrados para que estos se ahorren las tareas comerciales y puedan dedicarse a la parte operativa y a una óptima atención al cliente.

Igualmente, disponen de un software de gestión de clientes CRM (Customer Relationship Management) innovador y muy avanzado que permite la gestión mediante inteligencia artificial de los prospectos, interesados y clientes desde cualquier dispositivo móvil, y a través de múltiples canales como WhatsApp, correo electrónico, telefonía, Google, Instagram, etc. Gracias a ello, se automatizan la mayoría de actividades diarias, ahorrando considerables costes, tiempo, y aumentando la rentabilidad.

Adicionalmente, Limpiezas Express pone a disposición de su red de franquiciados la herramienta más avanzada de e-commerce del sector: un software que permite el cálculo de presupuestos de limpieza y reserva online totalmente autónomo para el cliente. De esta forma, se mejora la usabilidad y comodidad para el cliente, así como la automatización de procesos, y la productividad de sus franquiciados.

Todo ello sin olvidar soporte y formación en temas jurídicos, fiscales, comerciales, operativos y un largo etcétera por un equipo de profesionales que, en conjunto, superan los 50 años de experiencia en el sector.

Los expertos de expansión de LimpiezasExpress.com disponen de múltiples formas de contacto para informar sobre franquicias rentables para los emprendedores e inversores sin necesidad de trasladarse, ya que las entrevistas se realizan tanto online como presencialmente.