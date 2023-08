Just Spices lanza en pleno verano su popular calendario de adviento

La marca alemana rompe las reglas y pone a la venta en agosto su producto más deseado. Y a un precio muy especial.

Just Spices ofrece, desde el pasado 6 de agosto, sus calendarios de adviento en dos formatos: grande y pequeño, que pueden adquirirse únicamente en su web oficial.

El grande incluye 24 latas de tamaño original y un libro gratuito con 50 recetas para la cocina del día a día. Y el pequeño, 23 bolsas y un bote en edición especial.

Adquirirlo ahora tiene premio: el de gran tamaño sale a la venta por 79,99 euros (en vez de 99,99 euros). Solo por tiempo limitado.

¿Quién dice que los calendarios de adviento hay que comprarlos solo cuando se acerca la Navidad? Just Spices, la marca de mezclas de especias que está revolucionando la forma de cocinar en Europa, rompe un año más las reglas, porque lo convencional, aburre. Desde el 6 de agosto, el calendario de adviento de Just Spices está a la venta. En verano, sí. ¿Por qué no?

El calendario de adviento de Just Spices se ha convertido, desde que la marca alemana llegó a España hace menos de tres años, en unos de los objetos de deseo gastronómicos más solicitados. Porque hay vida más allá de los típicos calendarios con chocolatinas. Con los calendarios de adviento de Just Spices se llenarán los estantes de especias en casa el próximo año.

El calendario de adviento grande incluye 24 latas grandes y el libro de cocina Sabor para cada día, con 50 recetas para cocinar todos los días (por un valor de mercado de 24,99 euros). Juntos, están a la venta por 79,99 euros. Esta promoción estará disponible en la web solo por tiempo limitado. Este calendario de adviento de gran tamaño es perfecto para la inspiración culinaria en 2024. Además, con el libro de cocina, cualquiera puede empezar a crear deliciosas comidas con estas mezclas de especias.

El calendario de adviento pequeño, por su parte, contiene 23 bolsitas con especias y está disponible por 29,99 euros. Incluye, como en la versión de gran tamaño, una edición especial del topping de aguacate, y en tamaño original.

Los calendarios de adviento de Just Spices son una forma original de familiarizarse con las mezclas de especias y conocerlas antes de decidirse por las que más gustan. Y por supuesto, el mejor regalo para los amantes de la gastronomía, la familia y los amigos. Con Just Spices nadie cae en hábitos alimentarios simples y aburridos porque inspira a las personas para que prueben una forma diferente de cocinar. Ya sea juntos, para los demás o para ellos mismos: cocinar, por fin, vuelve a ser algo muy divertido.

