¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de casinos en línea en España? Actualmente, la regulación de los casinos se lleva a cabo por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Esta regulación se encarga de garantizar la protección de los usuarios españoles y la competencia leal entre casas.

En este artículo te mencionaremos lo más relevante frente a las leyes y regulaciones que existen en España, además de los requisitos de las apuestas de casinos que operan online.

Regulación y licencias

La ley que se encarga de regular los siguientes juegos es la Ley 13/2011. Establece los puntos claves a llevar a cabo para que las casas obtengan una licencia y operen de manera legal.

Desde el año 2012, la DGOJ es quien regula a los casinos online que operan en el país. Este ente debe garantizar que se cumplan las medidas para acreditar sus servicios como operadoras. Existen varias casas de apuestas que operan en línea en España y ofertan variedad de servicios que actualmente son regulados. Entre estos están, las apuestas deportivas, apuestas de casino en su variedad de slots, póker. Además, ruedas de la fortuna como Crazy Time casino España, entre otras.

La Ley establece objetivos claros que van en pro de los jugadores y la verificación de cada uno de los usuarios que acceden a estos juegos. Esto ayuda a proteger el acceso a menores de edad y la protección de información personal.

Entre los tipos de licencias que acreditan una vez las casas cumplan con todos los requisitos son; licencias generales, se otorga a cada una de las actividades de juegos no ocasionales; licencias singulares, se otorga a al rendimiento constante de cada uno de los juegos de las operadoras.

Para otorgar esta última licencia, el casino debe contar primero con la licencia general. Cada licencia es otorgada con vigencias de entre 5 a 10 años.

Protección del jugador y juego responsable

La protección de los jugadores quizá es una de las medidas más importantes al momento de acreditar una casa. Las operadoras están en la obligación de brindar medidas de protección que avalen sus servicios en línea.

Dentro de esta protección, está la función de verificación de edad e identidad de los usuarios que se inscriben. Esta medida se lleva a cabo por medio de la solicitud de documentos como el DNI o pasaporte. De esta manera podrán prevenir el juego de menores en casinos o juegos de azar.

En cuanto al juego responsable, los casinos ofrecen herramientas para garantizar un entorno de juego y apuesta segura. Entre estos, destaca los límites de depósito que se establecen para evitar pérdidas de dinero y posible adicción al juego.

La autoexclusión, esta opción funciona para que los jugadores puedan controlar su comportamiento y frecuencia en los juegos.

Por último, los casinos de España deben fomentar la educación y conciencia sobre los juegos de azar. Esto garantiza la responsabilidad social de las casas de apuestas.

Desafíos y perspectivas de futuro

Gracias a la DGOJ las casas de apuestas en línea son reguladas y garantizan la protección de los jugadores.

Competencia de las casas: se puede ver reflejado en cuanto a los casinos físicos con las casas de apuestas que operan en línea. Ya que jugar en modalidad online ofrece mayor acceso a varios usuarios. Además, se incluyen los casinos que operan sin licencias, los cuales deben acogerse a las leyes para ofrecer seguridad.

Limitación de la publicidad: actualmente ya hay requisitos específicos en cuanto a la forma de publicidad que deben tener los casinos. Estos esclarecen qué está permitido o no en cuanto a las ofertas que activan los casinos online.

Inseguridad financiera: todos los casinos pueden estar sujetos a este tipo de riesgos. Sin embargo, son más afectados los usuarios que deciden jugar en casinos que aún no cuentan con licencias.

Logros tecnológicos: este aspecto trae pros para los casinos en línea en España, pero también los enfrenta a un desafío mayor, debido a la intervención y colaboración con las autoridades reguladoras.

Actualizaciones: gracias a los avances tecnológicos, se puede integrar una mayor seguridad y protección a los datos de los usuarios.

Gracias a ello, los usuarios pueden jugar en oficinas seguras y fiables.

Conclusión

En definitiva, en España existe un ente que regula los casinos que operan en línea. No solo estos deben cumplir con una normativa, también los usuarios que aceptan términos y condiciones en las casas de apuestas.

Las medidas que deben cumplir las casas van desde la identificación y verificación de los usuarios que se inscriben hasta garantizar un juego responsable y consciente.