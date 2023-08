¿Comó montar una inmobiliaria?, por Best House

Montar una inmobiliaria puede resultar complejo para cualquier individuo o grupo de personas que quiera incursionar en el sector, especialmente por todas las cuestiones que se deben tener en cuenta para iniciar el emprendimiento.

Ante esto, el Best House se consolida como la única empresa franquiciadora que garantiza ante notario todas las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados. Esta cuenta con más de treinta años de experiencia en el mercado, lo cual la posiciona como una de las líderes en el sector.

El valor agregado que ofrece al público se debe a que ofrecen un gran respaldo como la franquicia inmobiliaria más rentable de España. A esto se le suma el reconocimiento que logró hace unos años a la excelencia profesional y empresarial como grupo inmobiliario y franquiciador.

Claves para montar una inmobiliaria El Best House hace hincapié en el estudio y comparación de información de las principales franquicias inmobiliarias de España para efectuar una inversión segura y evitando cualquier tipo de inconvenientes. Asimismo, a pesar de destacar por necesitar una baja inversión, esta también logró consolidarse como una de las franquicias mejor valoradas en su segmento tanto por los medios de comunicación como por los propios franquiciados.

Algunas de las ventajas competitivas que ofrece son la gestión de una cartera propia desde el primer día, acceso a un sistema exclusivo de captación de inmuebles, exclusividad en ventas de grandes activos inmobiliarios, como edificios y hoteles; y acceso a cartera nacional compartida de más de cuatrocientos mil inmuebles.

A esto se le suma una exitosa publicidad gratuita de los inmuebles, con estrategias efectivas de posicionamiento SEM y SEO en Google y redes sociales y visibilización en más de cien portales inmobiliarios y mil páginas web nacionales e internacionales.

Asesoramiento permanente en materia inmobiliaria Una de las cuestiones que caracteriza al trabajo del Best House es el asesoramiento permanente a los clientes, logrando que estos adquieran confianza plena en todo el proceso y eviten así diversos problemas que puedan surgir.

En este sentido, la asistencia que proporciona la empresa es integral, permanente y personalizada. Además, contempla el asesoramiento en la selección y acondicionamiento de oficina, al mismo tiempo que abarca la captación y selección del personal adecuado para la franquicia.

El plus está dado por el soporte continuo en todas las áreas del negocio, como comercial, marketing, financiera, jurídica y digital. Para ello, ofrece los servicios de profesionales altamente capacitados y con gran experiencia para resolver diversos tipos de cuestiones.

Por otro lado, cabe destacar que el Best House ofrece condiciones únicas en el sector para sus clientes, como la duración del contrato a elección del franquiciado, renovación de este último sin canon de entrada y posibilidad de inicio en la actividad sin gastos de local ni personal.

El acceso al mercado inmobiliario es mucho más efectivo a partir del soporte que ofrece una empresa capacitada, experimentada y altamente eficiente como Best House, una de las firmas líderes en el sector inmobiliario y financiero.