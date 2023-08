Casas en Formentera para el alquiler vacacional de la mano de Can Corda

Con sus paradisíacas playas, sus encantadores rincones y un ambiente cálido y acogedor, Formentera se ha convertido en uno de los destinos vacacionales por excelencia tanto para los turistas españoles como para los extranjeros. En este aspecto, disponer de un alojamiento de calidad es un factor fundamental para disfrutar de una estancia plena, con todas las comodidades necesarias. De esta manera, quienes busquen casas en Formentera para el alquiler vacacional, pueden entrar en la web de Can Corda y encontrar sus 5 alojamientos típicamente mediterráneos completamente equipados. Además, la página ofrece la posibilidad de acceder a una tarifa especial por realizar la reserva online.

Alojamiento de calidad, en un entorno único Ubicado en Es Cap de Barbaria, en las cercanías del Puig Guillem, de la localidad de Sant Francesc y de Cala Saona, Can Corda es un sitio ideal para las personas que estén buscando alquilar casas en Formentera, ya que esta zona de la isla ofrece a los visitantes un magnífico paisaje en el que se pueden observar su clásico faro y los acantilados de fondo.

De esta manera, este alojamiento formado por cinco casas vacacionales es recomendable para quienes quieran disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Esto se debe a su fácil acceso a la única playa de arena en la costa suroccidental de Formentera, la cual se encuentra rodeada de pinos y en cuyas aguas turquesas se puede practicar snorkel, kayak o paddle surf. Además, permite el acceso a las cuevas submarinas de Punta Rasa.

Por otro lado, cabe destacar que estas casas en Formentera están totalmente equipadas para que los turistas puedan pasar un tiempo de ocio placentero.

Casas en Formentera para alquiler vacacional, en Can Corda Atravesar el camino asfaltado para llegar a una finca típicamente mediterránea ubicada entre sabinas y pinares puede ser el inicio de unas vacaciones de ensueño para quienes visiten Formentera. En este contexto, los 5 alojamientos de Can Corda cuentan con diferentes características y capacidades, aunque todos ofrecen espacios amplios y luminosos, una cocina completamente equipada y un salón con televisor y equipo de música, además de dormitorios que propician la relajación y el descanso de los huéspedes.

Así, quienes busquen casas en Formentera para alquiler vacacional pueden elegir distintas opciones como Casita, una casa de campo con capacidad para 8 personas; Piedra, una construcción con paredes de piedra y vigas de madera con 3 habitaciones; o Romero, Lavanda y Santolina, viviendas en las que se pueden alojar hasta 8 individuos.

Con piscina privada y solárium, una decoración sencilla y acogedora, y todos los servicios necesarios, Can Corda se ha posicionado como uno de los mejores alojamientos vacacionales de Formentera.