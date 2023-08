Alquilar coche en Tenerife en invierno de la mano de Canarias.com

Una de las maneras más entretenidas y efectivas de conocer todo lo que Tenerife en invierno tiene para ofrecer a los turistas es tener un buen transporte. Observar sus maravillosas localidades y vivir de primera mano sus experiencias más famosas no puede ser posible en un solo lugar, es necesario contar con un vehículo de confianza que facilite los traslados de un lugar a otro.

En este contexto, canarias.com es una empresa dedicada al alquiler de coches y traslados de lujo en la isla de Tenerife, además de ofrecer excursiones de gama alta, traslados del aeropuerto al hotel, y viceversa, servicio de alojamiento y excursiones.

Conocer Tenerife desde Puerto de la Cruz Uno de los principales y más visitados destinos turísticos no solo de Tenerife, sino del mundo, es el Puerto de la Cruz, con su cálido clima y serena atmósfera que ha captado el interés de gente de todo el mundo. Desde su casco antiguo hasta las magníficas playas de arena oscura, su mundialmente conocido Loro Parque y pintorescos bares, así como la amplia oferta de guachinches --restaurantes caseros tinerfeños-- que permiten al turista degustar los platos más tradicionales de la gastronomía canaria, en un ambiente auténtico y acogedor.

Puerto de la Cruz ofrece a los visitantes un gran abanico de opciones de alojamiento, de manera que le resultará fácil encontrar el lugar que se adapte mejor a sus necesidades y gustos. La cercanía que tiene con el Parque Nacional del Teide y la facilidad de transporte que ofrece Canarias.com hacen de la localidad el punto inicial fundamental para conocer la isla de Tenerife, ya que es el lugar en el que se mezclan la cultura canaria y el descanso, disfrutando del mar y del paisaje único del norte de la isla.

Disfrutar Tenerife desde sus calles Para quienes sean amantes de un ambiente más vivo y energizante, los carnavales de Tenerife son la opción ideal para disfrutar de un ambiente revitalizador. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el más importante del continente europeo y el segundo a nivel mundial, después de Río de Janeiro.

La fiesta se divide en dos partes. La primera es el carnaval “oficial”, el cual consta de más de 100 grupos integrados por comparsas, murgas, rondallas, grupos de disfraces y agrupaciones musicales, adicional a las más de 5.000 personas que llenan las calles de color, luces y sonido.

La segunda parte del carnaval pasa en las calles, donde todos los ciudadanos y turistas asistentes participan en la fiesta para bailar e, incluso, disfrazarse y disfrutar de todo un día de la Fiesta de Interés Turístico Internacional, declarada así por el Ministerio de Turismo de España.

Disfrutar de todas estas experiencias es más fácil si se cuenta con un medio de transporte confiable que permita el traslado a todos los lugares y actividades de interés. Por eso, la empresa Canarias.com ofrece no solo coches en alquiler, sino también traslados privados y limusinas, transporte para grandes grupos de personas y otros servicios para vivir al máximo la experiencia de Tenerife.