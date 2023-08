El Día Mundial del Alzheimer, una ocasión para concienciar sobre esta enfermedad

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España hay alrededor de 800.000 personas con alzhéimer. Además, en este país se diagnostican 40.000 nuevos casos por año. Sin embargo, el 80 % de las personas que manifiestan síntomas leves y padecen esta enfermedad todavía no ha sido diagnosticado.

Con respecto a esto, para generar una mayor concienciación y reivindicar mejoras para esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre. INIMA Rehabilitación se adhiere a esta iniciativa para que más personas puedan acceder a las terapias necesarias para retrasar el deterioro que ocasiona esta patología.

Situación actual del alzhéimer El alzhéimer es una enfermedad que produce una degeneración progresiva de las neuronas, disminuyendo la masa cerebral y provocando un deterioro cognitivo, que se puede manifestar en dificultades en el lenguaje, menor capacidad de resolución de problemas sencillos y desorientación.

La ciencia aún no ha descubierto una cura para esta enfermedad, aunque sí hay distintas rutinas y actividades que pueden llevarse adelante para retrasar su avance. Además, en las primeras fases de esta patología, se pueden recetar algunos medicamentos para combatir los síntomas.

Por lo general, cuando los síntomas aparecen y son concretos, la persona afectada comienza a volverse más dependiente, hasta llegar al punto en el que la asistencia de un cuidador resulta imprescindible. Por sus características, esta enfermedad no solo afecta al paciente que la sufre, sino también a todo su entorno social y familiar.

Tampoco se conocen las causas del alzhéimer, aunque sí se sabe que las primeras lesiones en la región cerebral del hipocampo pueden aparecer 15 o 20 años antes que los síntomas. Desde allí se extienden a otras áreas del cerebro.

Estimulación cognitiva para detener el avance del alzhéimer Entre las terapias a domicilio que ofrece INIMA Rehabilitación, se encuentra el servicio de estimulación cognitiva. Estas sesiones consisten en el desarrollo de actividades estructuradas que sirven para mantener el funcionamiento cognitivo, favoreciendo la memoria, la atención y la orientación. Los pacientes que reciben este apoyo también son guiados para iniciar, secuenciar y finalizar diversas tareas.

Los servicios que brinda esta empresa son personalizados, por lo que las sesiones se pueden ajustar a las funciones cognitivas de cada paciente. Además, las actividades de estimulación cognitiva se pueden combinar fácilmente con otros ejercicios y terapias, ya que se ofrecen a domicilio.

INIMA Rehabilitación se adhiere a la celebración del Día Mundial Alzheimer e insta a la difusión de las necesidades reales de los enfermos para poder ofrecer mejores terapias de estimulación. De esta manera, es posible ralentizar el progreso de la enfermedad y proveer una mejor calidad de vida a los pacientes.