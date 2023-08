El nuevo buscador de oficinas técnicas que permite olvidarse de las plataformas de trabajos industriales

En la actualidad, la búsqueda de servicios de ingeniería y arquitectura para llevar a cabo proyectos técnicos de ingeniería, proyectos técnicos de arquitectura y otros servicios relacionados, tales como proyectos de instalaciones, licencias de actividades o proyectos de apertura, se ha vuelto más accesible que nunca gracias a un nuevo buscador de oficinas técnicas en España.

Se trata de una de las plataformas de profesionales de ingeniería y arquitectura que más está creciendo en los últimos años. Una plataforma, que a su vez actúa como buscador de cara a clientes interesados en llevar a cabo proyectos de ingeniería o arquitectura. Se trata de projectum.es, una oficina técnica online que vincula ingenieros y arquitectos con clientes potenciales.

Projectum.es cuenta con una tecnología que permite a los clientes conectar con oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura de la forma más rápida. Gracias a un formulario con una interfaz sencilla y visualmente atractiva, calcula los honorarios de este tipo de proyectos técnicos al momento, y genera confianza a ambas partes con una política de transparencia sin igual.

Un motor de búsqueda de profesionales de la ingeniería y la arquitectura diferente a los demás Hasta ahora se conocen en el mercado distintas plataformas que ayudan a profesionales industriales, arquitectos e ingenieros a obtener datos de clientes potenciales. Este tipo de plataformas de profesionales han ganado popularidad al actuar como intermediarios entre clientes y profesionales de distintos sectores. Su funcionamiento se basa en recopilar datos de los usuarios (leads) interesados en trabajos específicos y ofrecerlos a profesionales a cambio de un precio que puede variar. Sin embargo, este enfoque ha suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes, y también ha generado malestar entre los profesionales, ya que, en la mayoría de los casos, son datos no verificados o clientes (leads) poco cualificados. De manera que los profesionales acaban apostando dinero por una oportunidad de negocio que en la mayoría de los casos no acaba dando los resultados esperados.

El motor de búsqueda que ha creado Projectum.es está revolucionando el paradigma de este tipo de plataformas. Con mucha experiencia en el sector de la ingeniería y la arquitectura, y habiendo sido usuarios de plataformas similares, han creado una tecnología disruptiva que, con la ayuda de un muy buen posicionamiento orgánico y potenciado con algoritmos inteligentes, es capaz de poner en contacto a los clientes potenciales directamente con los profesionales (y no al revés).

Los valores de Projectum.es es lo que les diferencia del resto de competidores Transparencia, fiabilidad y posicionamiento. Estas tres palabras son las que definen a este nuevo motor de búsqueda que está ganando cuota de mercado a un ritmo sostenido a las grandes plataformas existentes.

Con una política de transparencia 1-to-1, Projectum.es asegura no revender los datos de contacto de los clientes potenciales a una gran cantidad de profesionales. Una de las quejas de los actuales profesionales que usan este tipo de plataformas, es el poco rigor a la hora de ponerlos en contacto con clientes que simplemente dejaban su teléfono y un correo electrónico por curiosidad. En el motor de búsqueda de projectum.es, es el cliente quien escoge al profesional a través de una solicitud de presupuesto directa con una cotización de honorarios que se calcula al momento. Es el cliente quien escoge con qué profesional trabajar, y es el profesional quien decide si ese proyecto, por una cuantía preestablecida, le resulta atractivo o prefiere esperar a la siguiente oportunidad.

El motor de búsqueda de profesionales de la ingeniería y de la arquitectura de Projectum.es cuenta también con un sistema de calificación complejo, que añade suficiente fricción al proceso de solicitud de presupuestos por parte de los clientes potenciales (leads), lo que hace aumentar enormemente la fiabilidad de las oportunidades que se registran en el portal y que acaban llegando a los profesionales seleccionados. Son oportunidades de negocio reales, con datos de clientes doblemente verificados (por teléfono y por correo electrónico), y con descripciones específicas sobre los proyectos que hay que llevar a cabo. Además, el sistema cuenta con un algoritmo inteligente que ofrece, de entrada, una sugerencia aproximada del valor del presupuesto del proyecto técnico. De esta manera, el profesional conoce siempre de antemano si la oportunidad es atractiva y le sale rentable obtener esta oportunidad.

Por último, Projectum.es es un portal que ha hecho una gran apuesta por el posicionamiento online. Con un ritmo de crecimiento sostenible, ha alcanzado superar mes a mes las visitas a su página web. Hoy acapara gran parte del tráfico en todas las comunidades y provincias, y va camino de convertirse en la referencia para los profesionales de la ingeniería y la arquitectura en España. Miles de visitas y cientos de solicitudes mensuales avalan su trabajo.

Sin duda, un gran aliado para los profesionales del sector de la oficina técnica, la ingeniería y la arquitectura como vía de crecimiento y como nuevo canal de comercialización de servicios técnicos.