TaxDome protege la información confidencial de las asesorías mediante mensajes encriptados

A partir de la innovación tecnológica desarrollada en los últimos años, las empresas debieron adoptar plataformas y canales digitales para establecer una interacción directa con sus clientes.

Si bien este proceso les permitió recolectar una gran cantidad de datos, en algunos casos de carácter confidencial, también en simultáneo expuso a aquellas organizaciones que no contaban con las herramientas necesarias para proteger la información sensible de sus contactos.

Dentro de este escenario, TaxDome es una empresa de tecnología que opera en los despachos de gestión fiscal y contable mediante un software que cuenta con una tecnología segura de mensajes cifrados o encriptados.

Protección de información confidencial con mensajes encriptados El cifrado o la encriptación de datos en términos de ciberseguridad representa un mecanismo de seguridad que permite convertir la información de un formato legible a uno codificado. De esta manera, salvo el destinatario de un mensaje, quienes no dispongan de la clave correcta para acceder a ese texto no podrán comprender lo que dice.

La tecnología de mensajes cifrados básicamente evita que las personas no autorizadas o terceros puedan ver esas informaciones sensibles de un sistema de computadora y, al mismo tiempo, garantiza que estas no puedan ser robadas para utilizarse con objetivos maliciosos.

El algoritmo de cifrado es una herramienta muy empleada por las personas y grandes corporaciones porque resguarda de ciberataques – incluidos el malware y el ransomware - a los datos de usuarios transmitidos en el cloud (nube) y los sistemas informáticos.

Esa información puede abarcar desde cuestiones vinculadas a pagos, transacciones bancarias hasta fotografías, videos, notas de voz u otras referencias personales.

Mensajes cifrados para mejorar la comunicación con el cliente TaxDome es un software todo en uno para asesores fiscales, contables y laborales que trabaja continuamente en mejorar la experiencia de usuario de los clientes con el despacho profesional. Esto resulta fundamental para optimizar la comunicación y ganar en confianza.

La compañía tecnológica desarrolló sistemas de gestión orientados a los negocios del ámbito fiscal y contable para que automaticen sus tareas menos relevantes con el fin de obtener una mayor productividad en sus equipos de trabajo y así reducir los costes operativos de la actividad.

En este sentido, la plataforma integra al mecanismo de los mensajes cifrados como una forma rápida y segura de compartir los datos confidenciales de los clientes. Esta alternativa confiable puede utilizarse desde el teléfono móvil a los correos electrónicos y los SMS.

La solución de TaxDome, en tanto, tiene un uso tan accesible como el WhatsApp y cuenta con un escáner móvil e integrado con el CRM. De manera tal que la comunicación con el cliente, junto a los documentos que estos adjuntan, se desarrolla de forma automática en un solo lugar

Esta tecnología incorporada al flujo de trabajo brinda la posibilidad de una lista de tareas, recordatorios automáticos y recibos de lectura donde se puede verificar si un mensaje fue leído.

Asimismo, el escáner móvil contribuye a que los usuarios directamente desde su teléfono puedan escanear y compartir archivos PDF de alta resolución.

En efecto, TaxDome asegura la acción de compartir archivos en su plataforma debido a que sus datos están almacenados en Amazon AWS y realiza copias de seguridad diarias.