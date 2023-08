'No se trata aprovechar una subvención, sino de aumentar el negocio'. zerca! y el servicio de kit digital para abogados

La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas pueden optimizar la gestión y administración de distintos tipos de actividades. En particular, actualmente, las firmas de abogados cuentan con la posibilidad de recurrir a subvenciones para digitalizarse, conseguir presencia en internet y llegar con sus servicios a una audiencia más grande.

Estos objetivos pueden alcanzarse con el diseño de una página web optimizada y una estrategia de posicionamiento SEO para trepar en las búsquedas que realizan clientes potenciales en plataformas como Google.

Para ello, es posible recurrir a la plataforma zerca!, que es agente homologado para la gestión del kit digital y cuenta con más de 2.000 proyectos de digitalización consolidados.

Esta empresa ofrece un kit digital abogados que puede generar un rápido impacto en un despacho. Las claves de su éxito entre los profesionales del derecho son la eficacia de las soluciones subvencionadas orientadas a incrementar la facturación de los beneficiarios y la gestión integral de la tramitación administrativa.

zerca! y el kit digital aceleran la digitalización del sector legal La digitalización acelera en los servicios profesionales del ámbito legal. Aunque, según un informe de la Fundación Aranzadi La Ley, tres de cada diez despachos de abogados no cuentan con una web corporativa ni presencia en redes sociales, las ayudas gubernamentales implementadas en 2022 están impulsando la digitalización de los profesionales del derecho.

Se trata de 1.200 millones de euros provenientes de los fondos europeos de los que muchos despachos de abogados se están aprovechando para desarrollar a coste cero una web, crear o consolidar su posicionamiento SEO o gestionar durante un año sus redes sociales. De este modo, es posible experimentar un aumento en las consultas y los contratos

zerca! facilita el acceso de despachos legales al kit digital Rubén Gascón es Head of Business en zerca!, agente digitalizador homologado para el kit digital. En sus palabras, “para los despachos de abogados, gestionar estas ayudas puede requerirles un tiempo del que no disponen. Por eso, nuestro modelo les permite desentenderse de los trámites frente a la administración para centrarse en la atención a sus clientes”.

El éxito de zerca! viene avalado por más de 2.000 pymes y autónomos digitalizados y la previsión de duplicar esa cifra en los próximos meses. “El boca oreja funciona”, explica Gascón, “la mayoría de solicitudes de información que recibimos vienen de clientes satisfechos con el servicio y facilidades que les hemos proporcionado para beneficiarse del kit digital, y por la eficacia de las soluciones. No se trata simplemente de 'aprovechar una subvención', sino de que el trabajo redunde en mayor visibilidad y cifra de negocio para los despachos de abogados”.

