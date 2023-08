La Inspiradora Historia de Diego Oscar Pacheco Ginnetti. Una Oda a la Amistad y al Rugby.

Del blog argentino al papel: una transformación literaria.

Un legado deportivo más allá de los triunfos en el campo.

Diego Oscar Pacheco Ginnetti, nacido en Buenos Aires y residente en Barcelona, ha debutado en el mundo editorial con su obra Los 5 de Adelante, Rugby & Vida. Publicada bajo el sello de Letrame Grupo Editorial, este libro promete ser una auténtica revelación no solo para los amantes del rugby, sino también para aquellos apasionados por historias de vida, superación y, sobre todo, amistad inquebrantable.

Diego comenzó a escribir en el verano de 2009 en un blog de rugby en Argentina, a petición de un amigo. Lo que comenzó como un simple hobby, poco a poco se fue transformando en un proyecto más grande, y es que a medida que escribía, se daba cuenta de que tenía una historia que contar. Una historia que habla de cómo publicar un libro y compartir esas vivencias puede transformar a una persona.

Los 5 de Adelante, Rugby & Vida es más que una narración sobre el deporte. Aunque está enclavada dentro del género deportivo, Diego la describe como un relato que acerca al lector a una forma de vida llena de afectos y superación personal. Se aleja de los clichés de los éxitos deportivos y se centra en los triunfos humanos, en las relaciones que se construyen fuera del campo de juego, y cómo estas son fundamentales para superar obstáculos.

Los verdaderos protagonistas de este libro no son trofeos ni medallas, sino amigos y maestros que han dejado huellas imborrables en la vida de Diego. Con ellos, ha vivido situaciones divertidas, momentos difíciles y ha aprendido que la solidaridad y el afecto son las verdaderas herramientas para salir adelante.

Al preguntarle sobre la experiencia de transformar esas entradas de blog en un libro completo, Diego expresa: "Sinceramente, pensé que sería la primera y última vez que lo haría, pero el éxito en cuanto a la valoración de la gente y la adrenalina propia de este momento tan especial hace que ya esté pensando en la segunda parte". En términos de cómo publicar un libro, Diego recomienda a todos los que tienen dudas que se lancen a la aventura: "la experiencia es sencillamente maravillosa".

Pero, ¿qué hace que este libro sea tan especial y diferente de otros relatos deportivos? Para Diego, es la genuinidad con la que se cuenta. En tiempos donde lo superficial a menudo prevalece, encontrar una historia que no se sustenta en triunfos tangibles, sino en éxitos emocionales, es refrescante. Es una historia que puede enganchar tanto a deportistas como a quienes simplemente buscan un relato sincero y humano.

Las opiniones recibidas sobre Los 5 de Adelante, Rugby & Vida han sido sumamente positivas. Muchos agradecen a Diego por permitirles sumergirse en sus historias y sentirse identificados, a pesar de vivir situaciones completamente diferentes. Los prólogos escritos por figuras relevantes del rugby internacional añaden una dimensión más profunda al libro, conectando emociones y experiencias de una manera única.

En resumen, Los 5 de Adelante, Rugby & Vida, publicado por Letrame Grupo Editorial, es una obra que merece ser leída, no solo por aquellos interesados en el deporte, sino por todos los que creen en el poder de la amistad, la perseverancia y el amor.