Las expertas en belleza de Omorovicza y Perricone MD cuentan cómo se puede conseguir un bronceado efecto Caribe sin haber estado en el mar

Conseguir ese toque sunkissed para se pueda lucir un aspecto saludable es fácil con estos dos productos -que no son de maquillaje- y que fascinan a las expertas en belleza Querer lucir un tono de piel ideal como se acabara de pasar unos días en la playa y que, finalmente, la realidad sea muy diferente porque se ha pasado todo el verano en casa. Estos meses hacen mella en el tono de piel y, aunque tomar el sol no es nada saludable, es cierto que una exposición con la protección adecuada da un tono healthy que a todos encanta. Eso sí, como la primavera es traicionera, cuesta hacer planes y asegurar que los días de conseguir un toque sunkissed no vaya a caer un diluvio infernal. ¿La solución? Tener aliados que nunca fallen. Las expertas en belleza han encontrado dos productos que no son maquillaje y que les fascinan. Es decir: tienen todos los beneficios de serlo, pero van mucho más allá con una gran capacidad para tratar la piel e, incluso, dejar nuestro rostro con un aspecto más joven.

Un bronzer muy versátil

Tener un efecto de buena cara sin tapar el rostro ni enmascarar es una tendencia que se está viendo promueven marcas como Byoode y, justo siguiendo este movimiento, existe No Makeup Bronzer de Perricone MD, un suero con color ligero que aporta luminosidad y da aspecto saludable, a la vez que se adapta al tono de la piel. "Se puede mezclar con la crema hidratante o con la base de color y modificar su tono, dejando un aspecto bronceado, pero muy natural. Se añaden gotas según el tono que se quiera aplicar", analiza David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, quien añade que: "También se puede aplicar solo sobre la piel con la ayuda de las yemas de los dedos. Esto puede servir para contornear el rostro y aportar color en aquellas zonas del rostro en las que más suele incidir el sol: línea del cabello, pómulos, etc.

Pero no se engaña cuando se decía que no es maquillaje, ya que se proclama a sí mismo como un producto de tratamiento con color. De hecho, sus mayores virtudes no vienen por el tono ideal que le aporta a la piel, sino por cómo la cuida gracias a su fórmula, rica en vitamina C ester que, con un uso continuado, incrementará la sensación de luminosidad y suavidad. Además, protegerá la piel durante el día debido a su poder antioxidante y trata los signos de la edad por su capacidad para incentivar a la piel a producir más colágeno y elastina. Se completa con extracto de jengibre chino que también potencia la luz y hace de efecto filtro y perfeccionador, produciendo una sensación de opacidad sobre imperfecciones, como, por ejemplo, las posibles manchitas del rostro.

Color y protección

El concepto de una CCC Cream, pero elevado a la enésima potencia. Así es Complexion Perfector de Omorovicza. Tiene efecto suavizador, perfeccionador y una cobertura perfecta que deja acabado natural, pero no enmascara la piel. Cuenta con SPF20 y es perfecto como hidratante, además de regenerar la piel gracias a un complejo de aguas termales húngaras de patente propia. Se completa con vitamina C y con el toque de color necesario para evitar ese aspecto fantasmagórico del que, quizás, vienes.

No Makeup Bronzer de Perricone MD: 36€ en Perriconemd.es

Complexion Perfector SPF20 de Omorovicza, 82€ en Purenichelab.com