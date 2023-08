​Vacaciones 2023

Eran cuatro, las protagonistas de la novela sobre las vacaciones: “Abril encantado” que escribió, a principios del siglo pasado, Elizabeth von Arnim, pero al comienzo impera un cierto individualismo. No eran amigas antes, no se conocían, y lo que les apetece, en un principio, es la soledad. Ni siquiera es una soledad con Dios, como pueden tener tantas personas que se retiran unos días con el fin claro de rezar y de revisar su vida. Estas mujeres van a lo suyo.

“Permaneció sentada tan quieta que, al poco tiempo, las lagartijas comenzaron a pasar como flechas por encima de sus pies, y unos diminutos pájaros parecidos a pinzones, que al principio se habían espantado, regresaron de nuevo y revolotearon entre los arbustos que la rodeaban como si ella no estuviera allí. Qué hermoso era. Y para qué servía si no había nadie allí, nadie a quien le gustara estar con una, que le perteneciera, a quién se le pudiera decir: ¡Mira!”. Sorpresa, no tengo a nadie con quien hablar, a quien hacerle ver las maravillas que podemos gozar en este lugar.

La historia de esta buena novela da muchas vueltas y merece la pena leerla, pero seguramente encontrarse con una historia sobre la soledad, el individualismo y, en el fondo, el egoísmo, es siempre instructora. Ayuda a pensar en cómo y para qué son mis vacaciones. No hay más que ver como muchos, mayores y jóvenes, están totalmente enganchados con el móvil, lo que supone una tendencia peligrosísima al individualismo. Es uno de los reflejos que más ayudan a comprender como somos hoy en día. Horas y horas. Lo reconocen la mayoría sin tapujos: seis horas al día con el móvil. Esto en un día normal de trabajo. ¿Qué ocurrirá en vacaciones?

Son peligros que están presentes hoy como hace un siglo, un riesgo grande de aislamiento, con lo que tiene de pobreza de intereses y de sentimientos.