De cerca se ven más arrugas

Hay cosas que uno puede elegir y otras que le vienen impuestas de fábrica. Por ejemplo: entre una manzana y un cucurucho, de postre puedo elegir lo segundo; pero no puedo elegir entre nacer ciego o sordo. Pero, al igual que si yo entrase en un quiosco y pido un cucurucho, me dirían que fuera a una heladería. En la tienda que es el mundo, estoy condicionado por lo que el mundo me ofrece y yo conozco, al igual que estoy condicionado por haber nacido hombre y no un dinosaurio. El concepto de libre albedrío se emplea para aludir a la facultad de actuar de acuerdo a la propia reflexión y voluntad. Sin embargo, muchos pensadores han cuestionado la existencia del libre albedrío por múltiples motivos, aludiendo a cuestiones como el vínculo entre el cuerpo y la mente o la incidencia del azar. Por ejemplo, el determinismo es una doctrina filosófica según la cual cualquier suceso físico se encuentra ligado a la cadena causa-consecuencia. Para el indeterminismo, que se considera una forma de libertarismo, el libre albedrío es real y por esta razón nuestras acciones son un efecto sin causa. Para el incompatibilismo, es la visión según la cual una misma acción no puede ser predeterminada y libre. Otra forma de libertarismo es la teoría de la agencia, según la cual escoger entre el determinismo y el indeterminismo representa una «dicotomía falsa», o sea que existen más alternativas a estos dos extremos. Por otro lado, se encuentra el compatibilismo, un punto de vista que define el libre albedrío como algo que surge de una causa interior. Una cosa es cierta: como a las personas, cuanto más te acercas a un tema, más arrugas se ven.