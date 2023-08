Palabras de Javier Milei que yo comparto: "¿Por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Esta casta que tenemos es como los monarcas: se auto heredan. Son los mismo que estaban en 2001, no se fue ninguno, estos “chorros” se quedaron todos. Y además se multiplican por agregan la parentela, la amante, la familia de la amante y crece y crece... Y el bolsillo de los que produces está cada vez más chico. Esto no puede ser en un país que cada vez les vaya mejor a los parásitos de la política, gente que no produce. Una de las cosas que pasa cuando interviene el Estado, es que se genera lo que se llama “el fallo del Estado”: los planes contra la pobreza generan más pobres. El gran problema argentino es cultural: es una sociedad que está infectada de socialismo. Los liberales somos los únicos que les decimos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos en todos los sentidos porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Los que laburamos somos gente de bien y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley que es esa inmundicia de la justicia social. ¿De dónde salieron estos sátrapas? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y se multiplicaron por 6 el número de pobres. El capitalismo y el liberalismo son los únicos sistemas que han sacado a millones de personas de la pobreza. Yo no llegué acá para guiar corderos, yo llegué para despertar leones ¡viva la libertad, carajo!"