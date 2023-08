El curso que ya viene...

Una encuesta de 2023 del Gremio de Libreros sobre el tiempo de lectura y ocio en España, dice que el 44% no tiene afición a leer por falta de tiempo; el 31% prefiere ocupar su tiempo libre en pasear, descansar o ver series o películas pues leer le cansa, y en ese pequeño resto indefinido… cada cual se sitúa.



Hoy la tecnología audio-visual parece que no tiene límites. Aunque ya existen libros audios, para quienes leer lo cotidiano les cansa, piden desarrollar la tecnología audio- literaria (que nos lean el periódico). Ganaríamos en personas informadas, también en aún más perezosas, aunque siendo sincero, para leer ciertos artículos... hace falta armarse de valor.

Siendo que cada vez más autores cuelgan en redes sus videos, somos cada vez menos quienes aún enviamos a los medios de comunicación esos artículos de opinión. El alcance de ambos es muy desigual, pero tienen el mismo valor por el ánimo de informar, compartir y si es posible interactuar a través de comentarios para enriquecimiento de la temática en cuestión.

Pero parece ser que hoy prevalece lo que ya destacó Platón de manera crítica: “Aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de su cultura, nunca serán entendidos, y mucho menos comprendidos por las masas” … en una sociedad enmudecida.

La ventaja del audiovisual, es que uno puede informarse del contenido sin necesidad de estar solo a ello, como conocimos con la radio. La lectura exige estar solo a ello, requiere más esfuerzo, aunque permite ojear, saltarse párrafos, pero también detenerse a pensar para profundizar sobre lo leído, releerlo y seguir. Es más didáctico y “nutritivo” para el desarrollo mental y prueba de ello es que en Europa ya retroceden como mínimo en las escuelas nórdicas al desempolvar los libros de texto. En Euskadi “educan” con programas Google en exclusiva y mentalidad progrepaleta.

Hay autores y empresas, que por contar con medios económicos, capacitación cognitiva, pasión formativa-informativa, espíritu divulgativo y formato atractivo, saben hacer llegar su mensaje a la gran mayoría, bien porque que se han ganado el crédito o bien por medio de una publicidad oficial machacona.

Pero cuidado, pues tristes experiencias conocidas desde como poco principios del siglo pasado, demuestran ser arma de doble filo. Esto no lo sabrán ni el 44% ni el 30,6% que apenas leen. Fácilmente serán las mayores víctimas de manipulación mediática ejercida en estos tres años, con consecuencias sanitarias, relacionales, económicas y psíquiátricas de impacto, medido en suicidios juveniles y efectos adversos de las inoculaciones hasta hoy.

A plazo inmediato, ese otro gran peligro conocido como adoctrinamiento -lo digo por observación y experiencia- se hace realidad cuando a la información objetiva que queremos hacer llegar a los niños y adolescentes, le añaden componentes ideológico-emocionales.

Del artículo de Ricardo Arana del 23 de agosto:“¿Recortar el currículo común?” en un periódico nada sospechoso de estar desalineado de las tesis que defiende el gobierno con la Ley Trans, como es Diario Vasco, destaco alguna de las preguntas introductorias al mismo:”¿Deben apreciar la igualdad género independientemente de las convicciones de sus familias? ¿Es le educación un terreno privativo de las familias o forma parte del suelo social compartido?”

Situados en el aquí y ahora a las puertas del comienzo de un nuevo curso escolar, requieren especial atención los nuevos programas “extraeducativos”, contenidos en una agenda mundial, incluida genéricamente en el currículo de materias escolares territoriales. Obliga a que padres y educadores muy cercanos a ellos, estén muy atentos, para discernir sobre, de qué lado del filo de la “navaja” les están, o acompañando o conduciendo a sus hijos.

Son “educadores” venidos de fuera que instruyen en el aula, en ausencia expresa del profesor o tutora del centro. Conocidas y nombradas experiencias en el final del curso pasado, se dieron a aleccionar hacia prácticas para obtener placer sexual en niños entre 10 y 12 años. Embozados como caballo de Troya en la bandera de la Ideología de Género, el penúltimo objetivo es aleccionar a los niños a favor de prácticas sexuales precoces.

Corresponde a los padres descubrir sobre si les acompañan para completar su formación o les conducen para sexualizarles. El gran reto para este curso 2023-24. Corresponde a los padres decidir el que sus hijos asistan o no a recibir esa información, dando por su puesto que debe estar fuera del currículo común.

Comunidades autónomas como las de Aragón y Valencia, ya han decidido sacar la Ideología de Género de las aulas, como antes lo hicieron la de Baleares, Extremadura y Castilla y León con el sólido argumento del derecho “inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”.

Pero en Euskadi nos encontramos, con la eterna pared de la formalidad del PNV para con una Constitución a la que no votamos a favor porque entre otras cosas: “La Constitución no ampara acomodar los aprendizajes a las opiniones de los progenitores”. Con esto que nos recuerda Ricardo Arana, es por lo que se han mostrado en rebeldía con la Ideología de Género en las aulas, las CCAA mencionadas.

Esta agenda uniformizadora ha “degullido” tanto a un siempre sumiso Gobierno Vasco, como a una izquierda abertzale entretenida con su señuelo de la independencia imposible. Una izquierda abertzale que no exige equipararnos a las aulas europeas en higiene de un hábitat escolar alterado por las nuevas tecnologías; que no cuestiona los nuevos valores e ideologías que entra en las aulas de nuestros niños. Una disidencia un tanto dispersa y aparentemente desentendida, a pesar de lo informada que pudiera estar por lo divulgado, tanto en canales de grupos, redes sociales, artículos de opinión y también por las plazas.

Los ciudadanos de Paraguay también estaban informados, pero actuaron en coherencia al haber conseguido que el gobierno rechace los 85 millones de euros ofrecidos por la UE, para impartir en sus escuelas y universidades la ideología de género.

En el polo opuesto, la incentivada Chile con este enunciado desde la Facultad de Filosofía y humanidades de la Universidad de Santiago Escuela de postgrado: “Pedófilos e infantes. Pliegues y repliegues del deseo”: Dedicado a los niños y niñas de deseo inquieto, para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. A los pedófilos de deseo culposo, para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. “Los límites del pensamiento son por lo tanto, un tópico mas que es necesario de revisar ya que ellos sustentan en la realidad diversos límites a las vidas de las personas. En este caso a libertad sexual de los infantes y por reversión, de los adultos que aman a estos infantes.” Así es como promueven la pedofilia incentivada en Chile, utilizando la retórica de la ideología de género para escudarse, queriendo convertir la pedofilia en una orientación sexual legalizada.

Por dos cuestiones, una presunta y otra real, también el sector más crítico de Euskadi, al igual que esas CCAA, debería mostrarse en rebeldía con lo que trata de imponer el Gobierno Vasco por la puerta de atrás, quizás porque también asume lo que aseguró su exconsejera de Educación Isabel Celaá: “Los hijos no son de los padres, sino del Estado”. Es cierto y real que el artículo 27,3 de esa Constitución, garantiza a los padres el derecho “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Si pero con excepciones: “Ello excluye que el plan de estudios común a todo el alumnado, y que no se reduce solo a la adquisición de conocimientos sino también valores, dependa de la ideología de sus familias”. Es el texto de una condena del Tribunal Constitucional.

Lo que entiendo que es una “condena” a la escolarización ideologizada y obligatoria, lo asimilo a adoctrinamiento: “Por eso todos los estudiantes sin excepción, independientemente de las creencias de sus progenitores tienen derecho (obligación) a una formación completa, con objetivos, contenidos y procedimientos que se detallan en los decretos curriculares aprobados y publicados conforme a la ley”. No es posible argüir por ello indefensión de las familias”. Ratifica Enrique Arana.

Es decir traga y calla por doble partida…¿en Euskadi seguiremos enmudecidos o no será ya el tiempo de volver a las plazas y reclamar por las calles a falta de cauces más efectivos?

Al margen de otras cuestiones propias de la inmadurez humana, la progresiva inasistencia a convocatorias reivindicativas (en lo sanitario), hasta la total desactivación de hoy, entiendo que es fruto del desánimo, al ver enfrente un bunker corporativizado de una clase médica y mediática aliada a la casta política y sus grandes intereses con el monopolio farmacéutico y corporaciones medico-clínicas privadas. Para este segundo “asalto” de hoy, no prevalecen tanto intereses económicos sino político-globalistas, y el Gobierno Vasco esta vez no cuenta con aliados de ningún bunker corporativo sino con una comunidad de enseñantes ideológica y sentimentalmente muy diversificada.

Dentro de esa diversidad muchos si aceptarían el reto a priorizar desarrollos cognitivo-afectivos en nuestros jóvenes como el don de la comunicación objetiva no emocional (opinar) a partir del incremento de la capacidad de la comprensión lectora. Diferente para lo lúdico, desde el viejo arte recitativo, declamación de versos y poemas, cuentacuentos, mitología, narrativa de fábulas, tomado como habitual. Junto a las artes escénicas y la música, están muy promovidas en escuelas alternativas por su componente emocional, imaginativo y creativo, donde lo virtual apenas tiene cabida, ya que de las pantallas no nace luz, y la Luz Escrita es un atributo de sabiduría divina que solo lo sabe leer un alma despierta.

Diversidad creativa silvestre que en contraposición a la inteligencia artificial codificada, despierta en los niños valores suficientes, para madurar esa inteligencia relacional imprescindible para transitar con éxito y madurez de la adolescencia a la juventud… todo un reto para esta década.