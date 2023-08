Los cuarenta y el frasco de colonia

Este mañana, en la puerta de mi trabajo, alguien me preguntó si les tenía manía a los gitanos. Y yo le contesté que solo tengo manía a la gente que se mete conmigo. Y siguió diciéndome que él era gitano y que la semana que viene iban a venir a mi barbería 40 paisanos suyos para afeitarse y cortase el pelo. Que vendrían de 10 en 10 durante 4 días para que no se me amontonaran y que él me pagaría todos los servicios. Acto seguido se sacó una colonia de una bolsa y me dice que 20 euros. Le miré a los ojos por unos segundos y le dije:” Cuando me pague los servicios de la semana que viene le compraré la colonia”. A lo que el caballero me contestó que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Sí, le contesté yo, es que como usted me ha sacado la colonia a continuación de meterme el caramelo en la boca pensé, tonto de mí, que era un chantaje para ponerme los dientes largos... Pero no es así, ¿verdad? No me contestó y se fue. Después, recapacitando sobre el encuentro, deduje que era un señor listo, con clase y me gustó su forma de enfocarlo.