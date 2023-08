De la Iglesia que Cristo fundó solo queda un resto

Relato lo que he vivido. Cuando era niño fui monaguillo, tuve que aprender en latín las respuestas que el monaguillo tenía que dar a las palabras del sacerdote celebrante. Iba vestido de monaguillo; todas las iglesias tenían comulgatorio, y los fieles, salvo los impedidos comulgaban de rodillas y en la boca, un monaguillo portaba una palmatoria con una vela encendida y el otro una bandeja para impedir que ninguna partícula de la Divina Forma cayese al suelo.

Recuerdo que en una ocasión, no recuerdo como fue, una Forma cayó al suelo, el sacerdote puso un corporal en el lugar que la Forma cayó y limpió el suelo con el corporal. Aquello si que era tener FE, allí estaba Dios. Ahora dan la comunión en la mano como si fueran galletas, si cae alguna al suelo, es igual, no pasa nada. Esta desacralización de lo Divino, de lo Sagrado, ha tenido unas consecuencias trágicas. Como Dios, según la legislación que tenemos, no existe.

Si Dios no existe, tampoco hay pecado y esta sociedad, como un caballo desbocado sin freno, galopa desenfrenadamente hacia su exterminio, y como un caballo, estuve en la mili en Caballería, en Burgos, que galopaba desenfrenado, se estrelló contra la columna de un puente. ¿Contra qué nos vamos a estrellar? Se acerca velozmente una nueva época, hay que poner freno hasta sociedad enloquecida, y tendrá que ser el Mismo Fundador de esta Iglesia, CRISTO, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE, EL QUE VENGA A RESTAURAR A LA IGLESIA QUE FUNDO Y POR TANTO A LA SOCIEDAD.

Hay que estar alerta, esta venida se puede producir en cualquier momento. Los que han sido fieles nada tienen que temer, se acerca su liberación, pero para los que se obstinen en su alocada carrera, su condenación.