Zendoor, la clave para el buen sueño, de la mano de Narval Pharma

De acuerdo a la Sociedad Española de Neurología, 5 de cada 10 adultos no duermen bien. Además, señalan que alrededor de cuatro millones de españoles tienen algún trastorno grave del sueño o insomnio crónico. Estos datos fueron recogidos en el año 2020, sin embargo, se estima que actualmente los resultados podrían ser peores. Como consecuencia, un porcentaje de la población puede presentar problemas en el estado de ánimo, enfermedades cardiovasculares o diferentes dolencias. Para evitar estos problemas, se recomienda el uso de complementos del descanso como Zendoor de Narval Pharma.

Zendoor, un aliado para el sueño reparador Cuando una persona no logra dormir las horas suficientes o duerme mal, la rutina se hace más difícil de cumplir. Además, se pueden desarrollar otros problemas de salud. Por esta razón, conseguir un sueño reparador es clave para mejorar el rendimiento en diversas áreas de la vida.

Para lograrlo, el individuo debe evaluar el estado de insomnio. Si se trata de un problema crónico, es necesario visitar a un especialista. Por otra parte, si es un síntoma transitorio o tiene poco tiempo, el mercado cuenta con diversos productos para mejorar el sueño. Entre los complementos alimenticios con dicha función destaca Zendoor. Se trata de un producto compuesto por ingredientes naturales como la melisa, la pasiflora, valeriana y la amapola de california. Asimismo, contiene vitaminas B6, B9 y B12.

La mayoría de los trastornos del sueño se deben a altos niveles de tensión y nerviosismo acumulados en el cuerpo. Por ello, Zendoor tiene un funcionamiento de dos capas. La capa externa libera sus componentes en el organismo, ayudando a promover el sueño, mientras que la capa interna se ocupa de prolongar el sueño sin interrupciones a lo largo de la noche. De esta manera, la persona puede despertar al día siguiente con una placentera sensación de bienestar.

Además de ayudar con problemas de insomnio, puede usarse cuando se padece jet lag o problemas para dormir a causa de alguna preocupación. Cabe destacar que no se requiere receta médica para su consumo.

¿Dónde conseguir Zendoor? Narval Pharma es una empresa reconocida en el sector médico y farmacéutico por el desarrollo y comercialización de cosméticos y nutracéuticos hechos con ingredientes naturales. Cada uno de sus productos se caracteriza por estar basados en una amplia etapa de investigación médica y estudios científicos. Además, pasan por un proceso de fabricación que garantiza su calidad y seguridad.

Y no solo crean productos efectivos, Narval Pharma garantiza que todas sus acciones tengan poco impacto en el medioambiente, reduciendo su huella ecológica. Asimismo, la empresa se rige por las normas GMP (Good Manufacturing Practice) y el sistema HACCP. De esta manera, transmiten mayor confianza, responsabilidad y compromiso a los consumidores.

En la actualidad, diversos productos con ingredientes naturales permiten alcanzar estados óptimos de bienestar y salud. No obstante, es necesario buscar proveedores certificados.