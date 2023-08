¿Cómo pueden ayudar los familiares y amigos a una persona con ansiedad?

Los trastornos de ansiedad están presentes en una gran parte de la sociedad actual, es muy probable que algún amigo o familiar cercano esté sufriéndolos en mayor o menor grado. Puede parecer que este tipo de afecciones son fáciles de aconsejar o acompañar por parte de las personas del entorno, pero la realidad es que muchos familiares y amigos no saben cómo tratar con una persona con problemas de ansiedad. Por ello, la Clínica de la Ansiedad, centro especializado en el área, ofrece consejos gratuitos en su página web para enseñar a las personas cómo ayudar a sus seres queridos que sufren de ansiedad.

¿Cómo ayudar a un familiar o amigo que sufre de ansiedad? El primer consejo dado por la Clínica de la Ansiedad para ayudar a familiares y amigos que sufren de este trastorno es informarse acerca del problema. Esto implica escuchar de forma activa cómo se siente el afectado, intentar comprenderlo y no desacreditarlo o desconfiar de sus sentimientos. Otra forma de informarse es leer textos y documentos que expliquen cómo se manifiesta la ansiedad, qué tipos o niveles de esta existen y cómo puede ser tratada tanto a nivel personal y en el hogar, como profesional. Otro consejo que da esta clínica es facilitar la contención emocional de la persona afectada, es decir, tomar una actitud comprensiva y empática y estar disponible para escuchar sus miedos y preocupaciones. Además, es fundamental evitar actitudes descalificativas, rechazo o comportamientos que muestren desagrado, prejuicio o burla. La Clínica de la Ansiedad también menciona que es de gran utilidad no angustiarse o dramatizar tanto o más que el paciente y no sobreprotegerlo o alimentar sus miedos.

Otros consejos para ayudar a un ser querido que tiene ansiedad La Clínica de la Ansiedad explica que generar expectativas realistas de solución es una forma de ayudar a un familiar, amigo o pareja que sufre de ansiedad. Esto implica hacerle sentir seguro o segura, mostrar que existen estrategias y soluciones que le permitirán superar paso a paso este trastorno tan común en la sociedad moderna. Esta clínica también menciona la importancia de brindar apoyo mediante elogios, felicitaciones, celebraciones y palabras o frases de ánimo, especialmente ante los esfuerzos y progresos de la persona afectada, en la superación de su problema. De igual manera, explica que es crucial aprender a evitar que el problema se extienda, disminuir la generación de situaciones estresantes y ofrecer ayuda en todo momento sin sobreproteger. Como consejo final, la Clínica de la Ansiedad explica que buscar ayudas externas es de gran utilidad para combatir este trastorno psicológico, especialmente si se encuentra en un grado mayor. Es muy importante buscar ayuda profesional y colaborar con los terapeutas para lograr mejores resultados.

La Clínica de la Ansiedad cuenta con una experiencia de más de 25 años en el tratamiento de la ansiedad y un equipo de especialistas en la misma y los problemas relacionados con ella.