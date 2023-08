Desde las marcas Aromatherapy Associates, Perricone MD y Medik8 advierten de la importancia de usar mascarillas para tener el escote joven

Las arrugas, las manchitas y las líneas finas que se forman en el cuello y en el escote necesitan un extra de nutrición o incluso exfoliación Cuando empiezan a parecer arrugas y manchas en el cuello y el escote se desatan los remordimientos y los pesares. "¿Por qué no se les presta atención ?" "Que la hidratación es clave para tener una piel bonita es algo que se tiene más que interiorizado, pero ¿se hace en todas las partes del cuerpo con la misma frecuencia e intensidad? Cuidamos con mimo el contorno de los ojos porque la piel es más fina, por ejemplo, pero se suele olvidar por completo del cuello y el escote y parece importante cuando aparecen las primeras arrugas", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Eso sí, por suerte, "aunque lo ideal es prevenir antes que curar, lo mejor que puedes hacer cuando se notan las arrugas o signos de hiperpigmentación es acudir a una buena mascarilla, que nutra la piel", añade la experta en belleza de Perricone MD. Sí, has leído bien, las mascarillas también deben llegar a el escote.

Penélope Cruz, Paz Vega, Nieves Álvarez, Rosalía, Ester Expósito… son las reinas de las alfombras rojas y, a su vez, algunas de las españolas con los escotes más espectaculares y mejor cuidados. "Tanto la piel del cuello como la del escote tienen algo en común: producen menos colágeno, es más fina que la piel del rostro y es mucho más fácil que se descuelgue. Y para combatirlo y que sea más elástica, es esencial que la piel esté hidratada y nutrida con fórmulas más potentes como las que se encuentran en las mascarillas, además de tener extras que ayuden a que se renueve su tejido", señala Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Además, justo en esta época del año, en las que se está más expuesta al sol, una de las zonas en las que más inciden los rayos UV es en el escote. "Una mascarilla reparadora antes de dormir le aportará ese extra de nutrición que el temido escote español requiere tras una larga jornada de exposición al sol", apostilla Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

Las mejores mascarillas para el escote

"Las mascarillas no solo hidratan, también nutren, después de aplicar un sérum o una crema, el siguiente paso es una mascarilla que tenga propiedades renovadoras, exfoliantes…", Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Cuando se habla de nutrir, lo mejor son aquellas con una textura muy untuosa, las más nutritivas y ricas en nutrientes y humectantes que ayudan a revitalizar y suavizar la piel. "Fijarse en los activos es clave antes de elegir una buena mascarilla nutritiva. Ingredientes como ácido hialurónico, la manteca de karité, antioxidantes como el ácido alfa lipóico (ALA), aceites esenciales y extractos de plantas, que trabajan juntos para hidratar profundamente la piel, mejorar su elasticidad y firmeza, y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Al nutrir la piel, estas mascarillas ayudan a restaurar la luminosidad y el aspecto saludable tanto de la zona del cuello como de la del escote. También, evitarán las arruguitas tan características de la piel deshidratada", relata Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Multi Action Overnight Intensive Firming Treatment de Perricone MD es un tratamiento en formato mascarilla de noche a base de aceite de coco y ácido alfa lipóico (ALA), el antioxidante más poderoso de la naturaleza, que combate de forma drástica las líneas finas, arrugas, poros, firmeza y la pérdida de luminosidad, a la vez que trabaja en el proceso regenerativo natural de la piel para hidratar y suavizar durante la noche. 99 € en Perriconemd.es

H.E.O. Mask, de Medik8, por su acción antioxidante e hidratante, es perfecta para cuello y escote. Se trata de una mascarilla en dos pasos: mientras que el primero aporta al escote toda la humedad que necesita, el segundo tubo retendrá la hidratación gracias a su riqueza en emolientes y oclusivos. 68€ en Medik8.es

Rose Pink Clay Mask, de Aromatherapy Associates, ofrece una curiosa y completa combinación de ingredientes naturales que restauran la piel a nivel energético. A la rosa y su poder regenerador, principales protagonistas de la fórmula, le acompañan el geranio (energizante), la palma rosa (antibacteriana) y la arcilla rosa francesa, que se ve completada con los poderes hidratantes del aceite de almendras dulces y la manteca de karité. 58 € en Purenichelab.com

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reduce la papada y reafirma hasta los pómulos. 52 € en Purenichelab.com

¿Por qué elegir una mascarilla exfoliante?

Además de hidratar y nutrir, conviene renovar la piel. Para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular tanto en el cuello como en el escote, las expertas recomiendan usar una mascarilla exfoliante. "Se aplican masajeando suavemente y se deja actuar durante unos minutos para permitir que los ingredientes exfoliantes hagan su trabajo, como el ácido salicílico, más afín con las pieles grasas porque es seborregulador, y, para pieles secas, el láctico y el glicólico mientras que los polihidroxiácidos y las enzimas exfoliantes son más acertados para las más sensibles", aconseja Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Luego, se retira la mascarilla con agua tibia para eliminar el producto. Y continúa Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza: "la piel estará libre de impurezas, más suave, con mejor circulación, además de que así se promueve la regeneración celular y presentará una mayor luminosidad".

Silver Skin Saviour, de Omorovicza, con acción renovadora y exfoliante, seborregula e ilumina a partir de plata coloidal antibacteriana, ácidos salicílico y glicólico que minimizan la apariencia de marcas e imperfecciones. 85 € en Purenichelab.com

Ambari Gold Perfection22 Mask, una mascarilla de efecto glow instantáneo, con 22% de alfahidroxiácidos, rica en hongos Reishi y aceite de cannabidiol, ideal para aplicarla entre una y dos veces por semana. 115€ en Purenichelab.com