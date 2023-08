Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra Líneas Aéreas, anuncia la renovación de la flota de vuelo de la aerolínea en 2023

Roberto Roselli, director general de Plus Ultra Líneas Aéreas, junto al equipo directivo se complace en anunciar un gran logro dentro de su plan de expansión y modernización, marcado por la incorporación de otra aeronave A330-200 en el aeropuerto de Barajas en la ciudad de Madrid. Este paso culmina la planificación de adiciones a la línea de vuelo de la aerolínea y consolida su posición como un actor clave en el panorama del transporte aéreo español.



La nueva aeronave, con una capacidad máxima de 296 pasajeros, se unió a la flota de Plus Ultra Líneas Aéreas, luciendo los colores corporativos de la compañía en su fuselaje. La recepción de esta aeronave representa la finalización de un año marcado por la realización de su plan de viabilidad para el año fiscal 2023-24, que ahora ha sido completado con éxito.

Roberto Roselli, el CEO de la aerolínea, expresó su entusiasmo por esta importante adición: "Estamos encantados con la llegada de estos A330-200, ya que juegan un papel fundamental en nuestras operaciones intercontinentales al garantizar una calidad de servicio excepcional y al mismo tiempo reducir nuestras emisiones de CO2".

La renovación de la flota constituye un componente central de la estrategia de Plus Ultra Líneas Aéreas para posicionarse como líder en términos de sostenibilidad. La flota de aeronaves A330-200, caracterizadas por sus atributos, representa un hito en el compromiso de responsabilidad social empresarial de la aerolínea al contribuir significativamente a la disminución de las emisiones de CO2 generadas por sus operaciones.

Los recientes avances de la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas a mano de su director general Roberto Roselli

El crecimiento de Plus Ultra Líneas Aéreas durante el último año ha sido significativo, con un aumento del 40,44% en los ingresos, lo que se traduce en una suma de 62,18 millones de euros en comparación con el plan de viabilidad establecido. Este logro se atribuye en parte a la apertura de nuevas rutas y a la consolidación de las ya existentes. Asimismo, el exitoso crecimiento de la operación ACMI/Charter, impulsada por los vuelos de carga sanitaria COVID desde China hacia España y otros países, ha sido un factor determinante en este éxito.

El enfoque estratégico de la compañía también ha contemplado mejoras en su estrategia de comercialización. La expansión geográfica mediante la apertura de nuevas oficinas (Agentes Generales de Ventas) en diversos países, como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y México, ha fortalecido su presencia a nivel internacional. Además, la empresa ha establecido nuevos acuerdos de distribución en más de 500 puntos de venta, incluyendo las principales Agencias de Viajes Online (OTA's).

Igualmente, a lo largo del presente año, sobresale la reputación de Plus Ultra Líneas Aéreas por la calidad de su servicio a bordo de clase global. Este aspecto ha constituido un pilar esencial en la satisfacción de los clientes, lo cual se ha traducido en una preferencia constante por parte de los pasajeros.

La visión de Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha orientado a la aerolínea hacia nuevos horizontes y la ha posicionado como líder en la industria aérea. Con la renovación de su flota en 2023 y su firme compromiso con la sostenibilidad y la calidad del servicio, Plus Ultra Líneas Aéreas sigue elevando los estándares de la aviación en España y en los destinos a los que sirve.